50 полос превратились в пытку для водителей — одна из самых больших пробок в мире

"Золотая неделя" в Китае подходила к концу. 750 миллионов отдыхающих начали возвращаться домой.
И, как ожидалось, многие из них предпочли ехать по скоростной автомагистрали G4.
Из-за новых контрольно-пропускных пунктов и платы за проезд количество полос с 50 сократилось до 20, что привело к серьёзным пробкам — испытание как для водителей, так и для пассажиров.
День образования Китайской Народной Республики, известный как "Октябрьский праздник", — это ежегодный государственный праздник, который длится неделю. Это одна из двух "Золотых недель" в Китае — семидневный национальный праздник.
Вторая Золотая неделя — это Весенний фестиваль, или Лунный Новый год.
Ежегодно первая Золотая неделя начинается 1 октября. В этот день вспоминают событие, когда председатель Коммунистической партии Мао Цзэдун поднял первый китайский национальный флаг на площади Тяньаньмэнь и провозгласил рождение нового государства — Китайской Народной Республики — в 1949 году.
Автомагистра́ль автостра́да — дорога для скоростного движения автомобилей, не имеющая одноуровневых пересечений с другими дорогами, железнодорожными или трамвайными путями, пешеходными или велосипедными дорожками.
Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.