50 полос превратились в пытку для водителей — одна из самых больших пробок в мире

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"Золотая неделя" в Китае подходила к концу. 750 миллионов отдыхающих начали возвращаться домой.

Фото: thedrive is licensed under Free More info

И, как ожидалось, многие из них предпочли ехать по скоростной автомагистрали G4.

Из-за новых контрольно-пропускных пунктов и платы за проезд количество полос с 50 сократилось до 20, что привело к серьёзным пробкам — испытание как для водителей, так и для пассажиров.

День образования Китайской Народной Республики, известный как "Октябрьский праздник", — это ежегодный государственный праздник, который длится неделю. Это одна из двух "Золотых недель" в Китае — семидневный национальный праздник.

Вторая Золотая неделя — это Весенний фестиваль, или Лунный Новый год.

Ежегодно первая Золотая неделя начинается 1 октября. В этот день вспоминают событие, когда председатель Коммунистической партии Мао Цзэдун поднял первый китайский национальный флаг на площади Тяньаньмэнь и провозгласил рождение нового государства — Китайской Народной Республики — в 1949 году.

Уточнения

Автомагистра́ль автостра́да — дорога для скоростного движения автомобилей, не имеющая одноуровневых пересечений с другими дорогами, железнодорожными или трамвайными путями, пешеходными или велосипедными дорожками.



