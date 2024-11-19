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Три сотрудника погибли во время испытаний авто на заводе Hyundai в Южной Корее

0:59
Авто

Власти Южной Кореи начали расследование инцидента, который произошел на заводе Hyundai Motor в городе Ульсан.

Три сотрудника погибли во время испытаний авто на заводе Hyundai в Южной Корее
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Как сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейскую полицию, три человека погибли во время испытаний автомобиля на заводе Hyundai Motor в городе Ульсан.

По данным профсоюза Hyundai, двое исследователей Hyundai и один подрядчик Hyundai были найдены без сознания в машине, когда они тестировали её в "камере". Все трое задохнулись.

Завод в Ульсане — крупнейшее производственное предприятие Hyundai с собственным портом и годовой производственной мощностью 1,4 миллиона автомобилей, включая экспорт 1,1 миллиона единиц продукции.

В ноябре прошлого года компания Hyundai Motor начала строительство завода в Ульсане стоимостью 1,44 миллиарда долларов для производства электромобилей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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