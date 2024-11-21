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Почему инспекторы ГИБДД уделяют больше внимания определенным водителям

2:27
Авто

Несколько лет назад в Сети вновь начали обсуждать слухи о том, что сотрудники ГИБДД якобы помечают водительские удостоверения (ВУ), чтобы водители, вызвавшие у них негативные эмоции, подвергались более строгим проверкам. Эта практика действительно существовала в советские времена, когда права могли быть помечены специальными метками, в том числе отверстиями, о чем рассказал представитель ГАИ.

Почему инспекторы ГИБДД уделяют больше внимания определенным водителям
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров, PDM

Но как обстоят дела сегодня? Стоит ли автомобилистам беспокоиться о таких пометках?

Эксперты уверяют, что сейчас опасения по этому поводу излишни. В прошлом водительские удостоверения действительно помечали, но это касалось только документов старого образца — тех, что представляли собой бумажный лист под ламинированной пленкой. Тогда метки ставили, если права сдавались в ГАИ, например, после решения суда о лишении.

Ранее автомобилисты, которых суд лишал водительских прав, обязаны были сдавать свои удостоверения в ГАИ. Тогда документ пробивали степлером в верхней части, чтобы прикрепить его к делу. Этот процесс сопровождался передачей документа между судом и ГАИ. Однако сегодня такие процедуры упразднены, а водителей обязывают самостоятельно сдавать права.

Современные водительские удостоверения в России выполнены в виде ламинированных пластиковых карточек. Их невозможно случайно пометить без явного умысла, а подобное действие считается незаконным. Если водитель заметит, что инспектор каким-либо образом портит удостоверение, он вправе подать жалобу в ГАИ и заявление в суд.

Кроме того, замена водительского удостоверения в последние годы стала проще. Чтобы обновить документ, достаточно обратиться в ближайшее отделение ГИБДД (не обязательно по месту регистрации), предоставить медицинскую справку и получить новый экземпляр. При этом никакие возможные "метки" на старом документе не повлияют на процесс — вся информация о водителе хранится в электронной базе данных.

Если инспектор ГИБДД при проверке уделяет вам повышенное внимание, это, скорее всего, связано не с наличием "пометок" на ваших правах, а с вашей водительской историей. Тщательные проверки чаще всего объясняются частыми нарушениями, манерой вождения или вызывающим поведением автомобилиста.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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