Подготовка к зиме стала дороже: как изменились траты автовладельцев

Расходы российских автовладельцев на подготовку автомобилей к зиме в начале ноября 2024 года увеличились на 16% по сравнению с прошлым годом, составив в среднем 17,8 тысячи рублей. Такие данные приводит аналитический сервис "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
Аналитики рассчитали стоимость условного набора для подготовки легкового автомобиля к зимнему сезону. В него вошли аккумулятор (АКБ), комплект стеклоочистителей, незамерзающая жидкость, услуги шиномонтажа и сезонного техобслуживания в автосервисе. Средняя стоимость такого набора составила 17 848 рублей, что на 16% выше аналогичного периода 2023 года.
По отдельным позициям также отмечен рост цен.
Например:
Исследование показало, что в первой половине ноября спрос на шиномонтаж и техническое обслуживание автомобилей был выше обычного. Эксперты связывают это с отложенным спросом из-за теплой осени, когда многие автовладельцы решили отложить подготовку автомобилей к зиме.
Аналитики также отметили, что увеличение расходов связано с более активным обновлением автопарка в России и расширением вторичного рынка машин.
Станция технического обслуживания (СТО, SDVVAG) — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.