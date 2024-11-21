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Подготовка к зиме стала дороже: как изменились траты автовладельцев

1:55
Авто

Расходы российских автовладельцев на подготовку автомобилей к зиме в начале ноября 2024 года увеличились на 16% по сравнению с прошлым годом, составив в среднем 17,8 тысячи рублей. Такие данные приводит аналитический сервис "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

Подготовка к зиме стала дороже: как изменились траты автовладельцев
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Аналитики рассчитали стоимость условного набора для подготовки легкового автомобиля к зимнему сезону. В него вошли аккумулятор (АКБ), комплект стеклоочистителей, незамерзающая жидкость, услуги шиномонтажа и сезонного техобслуживания в автосервисе. Средняя стоимость такого набора составила 17 848 рублей, что на 16% выше аналогичного периода 2023 года.

По отдельным позициям также отмечен рост цен.

Например:

  • средний чек на стеклоочистители увеличился на 15% и составил 1 109 рублей;
  • стоимость незамерзающей жидкости выросла на 13%, достигнув 306 рублей;
  • аккумуляторы подорожали на 10%, до 6 405 рублей;
  • услуги шиномонтажа обошлись на 17% дороже — 2 670 рублей;
  • сезонное техобслуживание в автосервисах подорожало на 19%, составив 7 358 рублей.

Исследование показало, что в первой половине ноября спрос на шиномонтаж и техническое обслуживание автомобилей был выше обычного. Эксперты связывают это с отложенным спросом из-за теплой осени, когда многие автовладельцы решили отложить подготовку автомобилей к зиме.

Аналитики также отметили, что увеличение расходов связано с более активным обновлением автопарка в России и расширением вторичного рынка машин.

Уточнения

Станция технического обслуживания (СТО, SDVVAG) — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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