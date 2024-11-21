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Не замерзнуть и не застрять: топ-9 вещей для автомобиля зимой

2:54
Авто

Зима — сложное время для автомобилистов, особенно в условиях российского климата. Чтобы уверенно чувствовать себя на дороге и избежать неприятных ситуаций, важно заранее оснастить автомобиль необходимыми зимними аксессуарами. Вот список вещей, которые должны быть в машине зимой, согласно рекомендациям издания "Общественная служба новостей".

Не замерзнуть и не застрять: топ-9 вещей для автомобиля зимой
Фото: Mos.ru by Е. Самарин, PDM

1. Щетка для снега
Зимой щетка становится верным помощником для уборки снежного налета со стекол, зеркал и крыши автомобиля. Особенно полезны модели с телескопической ручкой и функцией скребка, которые позволяют быстро очистить даже высокие машины.

2. Размораживатель замков
Для автомобилей с замками, открывающимися ключом, этот инструмент незаменим. Размораживатель на основе силикона и спирта не только избавляет от наледи, но и защищает механизм от замерзания в будущем.

3. Пуско-зарядное устройство
Зимой аккумуляторы особенно уязвимы к низким температурам. Пуско-зарядное устройство позволит завести автомобиль без посторонней помощи, даже если батарея полностью разряжена. Главное — хранить его в тепле и регулярно заряжать.

4. Складная лопата
Сугробы могут стать неожиданной преградой даже в городе. Компактная складная лопата поможет быстро выкопать машину, если снег заблокировал колеса.

5. Запас незамерзающей жидкости
В зимний период омывающая жидкость расходуется гораздо быстрее, особенно из-за использования дворников в условиях снегопадов и реагентов. Всегда держите запас "незамерзайки" в багажнике, выбирая продукцию проверенных производителей.

6. Силиконовая смазка
Эта смазка необходима для обработки резиновых уплотнителей дверей и окон, чтобы избежать их примерзания. Особенно важно использовать ее после посещения автомойки.

7. Водонепроницаемые перчатки
Для уборки снега, смены колеса или других работ зимой пригодятся непромокаемые перчатки. Они защитят руки от холода и влаги, что особенно актуально в морозную погоду.

8. Буксировочный трос
Снежные сугробы и ледяные дороги увеличивают риск застревания. Прочный буксировочный трос поможет быстро вытащить машину из трудной ситуации. Выбирайте трос с запасом прочности, превышающим вес вашего автомобиля вдвое.

9. Цепи противоскольжения
Для поездок по заснеженным или обледенелым дорогам цепи на колеса обеспечат дополнительную проходимость и устойчивость автомобиля. Это особенно важно для зимних поездок за город.

Уточнения

Стеклоомыва́ющая жидкость разг. незамерза́йка — жидкость, предназначенная для удаления грязи с лобового (реже — ещё и с заднего) стекла автомобиля. Во многих современных автомобилях кроме стёкол омываются также фары. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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