Новая инициатива: уведомления владельцам автомобилей через госномер

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Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков и депутат Антон Ткачев предложили внедрить на портале "Госуслуги" функцию, позволяющую отправлять сообщения владельцам автомобилей, препятствующих проезду других транспортных средств. Инициатива направлена главе Минцифры России Максуту Шадаеву.

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Согласно предложению, пользователи смогут отправлять сообщения или совершать защищённые звонки владельцам автомобилей, указав государственный номер транспортного средства. При этом личные данные обеих сторон останутся конфиденциальными.

Внедрение данной функции позволит оперативно информировать автовладельцев о необходимости переместить мешающее транспортное средство, что снизит нагрузку на сотрудников МВД и службы эвакуации.

Уточнения

Регистрационные номерные знаки Российской Федерации — специальный символический знак, изготовленный (нанесённый) на металлические (или из другого материала) пластины (формы) или транспортное средство (ТС), используемое для учёта автомобилей, мотоциклов, грузовой, специальной, строительной техники и вооружения, прицепов.



