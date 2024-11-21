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Прогрев мотора без ущерба: что нужно знать водителям

1:25
Авто

Прогрев двигателя зимой — важная процедура, но не все водители делают это правильно. Многие предпочитают классический способ — завести мотор и оставить его работать на холостых оборотах. Однако, как сообщают автоэксперты, такой подход далеко не самый эффективный.

Прогрев мотора без ущерба: что нужно знать водителям
Фото: pxhere.com

Современные двигатели оснащены электронными системами управления, которые регулируют подачу топлива и зажигание, обеспечивая оптимальную работу даже в холодное время года. Эти системы позволяют мотору быстрее достигать рабочей температуры, поэтому начинать движение можно уже через пару минут после запуска.

Длительный прогрев на холостых оборотах, напротив, может нанести вред. Мотор прогревается медленнее, чем во время движения, что приводит к перерасходу топлива. Кроме того, в условиях низких температур топливо не всегда сгорает полностью, из-за чего на свечах зажигания и в камере сгорания образуется нагар. Со временем это может снизить ресурс двигателя и его мощность.

Эксперты рекомендуют завести двигатель, дать ему поработать 1-2 минуты, а затем начать движение плавно, без резких ускорений. Такая схема позволит мотору быстрее прогреться до оптимальной температуры, а детали двигателя, включая цилиндры и поршни, будут меньше подвергаться износу.

Уточнения

Нагар — окисленный налёт, остающийся после воздействия на смазочное масло крайне высоких температур.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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