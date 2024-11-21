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Предновогодние скидки и январский рост: прогноз рынка подержанных авто

1:02
Авто

Цены на автомобили с пробегом в январе могут немного вырасти, заявил директор по продажам подержанных автомобилей компании "Рольф" Вадим Черноусов. Он отметил, что в декабре не наблюдается тенденции к снижению цен на авто, однако покупатели могут рассчитывать на скидки и акции, характерные для предновогоднего сезона.

Предновогодние скидки и январский рост: прогноз рынка подержанных авто
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"В декабре на мировом розничном рынке традиционно много специальных предложений, — пояснил Черноусов. — Скидки, подарки и другие бонусы ждут клиентов, в том числе в сегменте автомобилей с пробегом".

Что касается января, то, по словам эксперта, этот месяц считается периодом восстановления после праздничного ажиотажа. Черноусов подчеркнул, что стоимость автомобилей с пробегом, скорее всего, останется стабильной, а в отдельных случаях даже может немного вырасти. Основная причина — ограниченные складские запасы, с которыми участники рынка входят в новый год.

 

Уточнения

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги). Также термином «скидка» обозначают размер скидки, то есть сумму, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого покупателю.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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