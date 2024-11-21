Предновогодние скидки и январский рост: прогноз рынка подержанных авто

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Цены на автомобили с пробегом в январе могут немного вырасти, заявил директор по продажам подержанных автомобилей компании "Рольф" Вадим Черноусов. Он отметил, что в декабре не наблюдается тенденции к снижению цен на авто, однако покупатели могут рассчитывать на скидки и акции, характерные для предновогоднего сезона.

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"В декабре на мировом розничном рынке традиционно много специальных предложений, — пояснил Черноусов. — Скидки, подарки и другие бонусы ждут клиентов, в том числе в сегменте автомобилей с пробегом".

Что касается января, то, по словам эксперта, этот месяц считается периодом восстановления после праздничного ажиотажа. Черноусов подчеркнул, что стоимость автомобилей с пробегом, скорее всего, останется стабильной, а в отдельных случаях даже может немного вырасти. Основная причина — ограниченные складские запасы, с которыми участники рынка входят в новый год.

Уточнения

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги). Также термином «скидка» обозначают размер скидки, то есть сумму, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого покупателю.



