Оптимальная стоимость технического обслуживания по мнению россиян

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Российские автомобилисты считают, что оптимальная стоимость стандартного технического обслуживания (ТО) их транспортного средства составляет около 13 тысяч рублей. Такие данные были получены в результате исследования, проведённого экспертами "Fit Service" совместно с "Gruzdev-Analyze". В опросе приняли участие 6 тысяч автовладельцев.

Фото: openverse by Beautiful Faces of Berlin, CC BY-NC-ND 2.0

В ходе исследования участников попросили назвать две суммы: минимальную, при которой возникает сомнение в качестве услуг из-за низкой стоимости, и максимальную — ту, которую они не готовы платить из-за высокой цены. Анализ этих данных показал, что идеальной ценой для большинства водителей является 13,4 тысячи рублей.

При этом услуги стоимостью менее 6,4 тысячи рублей респонденты назвали подозрительно дешёвыми, а чек на сумму свыше 23,6 тысячи рублей сочли недопустимо дорогим.

Директор сети автосервисов "Fit Service" Татьяна Овчинникова отметила, что найденный оптимальный ценник отражает реальные ожидания автомобилистов от стоимости регулярного обслуживания. Она подчеркнула, что это значение также указывает на готовность водителей вкладываться в поддержание своего автомобиля в исправном состоянии.

Уточнения

Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) — комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании (техническое обслуживание).



