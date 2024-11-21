FAW адаптируется к изменениям на российском рынке

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Китайский автоконцерн FAW рассматривает возможность локального производства в России и ищет подходящую площадку для сборки транспортных средств. Как сообщил генеральный директор компании в России и СНГ Ли Юнцзюнь, наиболее перспективным регионом для этого проекта может стать Татарстан. Об этом он рассказал в ходе международного форума "Ростки", посвящённого сотрудничеству России и Китая.

Фото: Wikipedia by User3204, CC BY-SA 4.0

"Мы заинтересованы в налаживании партнёрства для организации сборки автомобилей на территории России", — отметил Ли Юнцзюнь.

По его словам, инициатива связана с падением спроса на продукцию FAW в РФ из-за повышения утильсбора и увеличения процентных ставок Центробанка.

В ближайшее время автоконцерн планирует искать местных партнёров для реализации проекта. Это решение также призвано усилить позиции бренда на российском рынке, адаптироваться к экономическим изменениям и поддерживать доступность своей продукции для потребителей.

Кроме того, FAW готовится представить российским автолюбителям новый флагманский кроссовер Bestune T90. Этот автомобиль должен заменить ранее покинувший рынок FAW Bestune T99. Напомним, модель уже получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что означает её скорое появление в продаже.

Уточнения

China FAW Group (FAW, ФАВ; в переводе с англ. — «Автомобильный завод № 1») — китайская государственная автомобилестроительная компания. Старейшая китайская автомобилестроительная компания, основана в 1953 году.



