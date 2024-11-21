Влияние катализатора на мощность и расход топлива

При исправной работе выхлопная система автомобиля значительно снижает выбросы вредных веществ в атмосферу. Одним из главных её элементов является катализатор, или каталитический нейтрализатор. Однако засорение или поломка этого устройства может нанести вред как экологии, так и двигателю автомобиля. Как определить, что катализатор неисправен? Разберемся в основных признаках.
Катализатор — это часть выхлопной системы, предназначенная для снижения токсичности выхлопных газов. Его конструкция включает корпус и внутреннюю часть из керамики или металла, заполненную множеством мелких каналов (сот). На поверхности этих каналов нанесены драгоценные металлы (например, платина), которые способствуют химическим реакциям.
Когда выхлопные газы проходят через катализатор, в нем запускаются окислительно-восстановительные процессы. В результате вредные вещества преобразуются в менее опасные — углекислый газ, азот и воду.
Катализатор помогает автомобилям соответствовать нормам выбросов, улучшает работу двигателя и снижает расход топлива. Однако со временем он может засоряться продуктами сгорания, что приводит к снижению его эффективности.
Перечисленные симптомы могут быть связаны не только с катализатором, но и с другими узлами автомобиля. В любом случае игнорировать их нельзя. Своевременное обращение в автосервис для диагностики поможет определить причину неисправности и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
Выхлопная система — система выпуска отработанных газов. Включает выпускной коллектор, каталитический конвертер (на автомобилях, выпущенных после 1975 года), сажевой фильтр (у дизельных двигателей, стоит до каталитического конвертера по ходу выхлопных газов) и глушитель.
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