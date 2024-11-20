Ошибки с тормозами, которые могут стоить вам ремонта и штрафов

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Педаль тормоза — важнейший элемент управления автомобилем, но неправильное её использование может привести к серьезным последствиям даже в неподвижном состоянии. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru объяснил, в каких ситуациях необходимо быть особенно осторожным с тормозами или вовсе их избегать.

Самостоятельный ремонт тормозной системы — популярное решение среди водителей с ограниченным бюджетом. Однако неопытность может обернуться неприятностями. Например, во время замены тормозных колодок категорически не рекомендуется нажимать на тормоза. Это может привести к тому, что поршни тормозных цилиндров выйдут из своих мест, вызвав утечку тормозной жидкости. Результат — дорогостоящий ремонт, которого можно избежать.

Засорение разъема колесного датчика ABS — ещё одна распространённая проблема. В этом случае на панели загорается индикатор неисправности, хотя обычные тормоза продолжают работать. Однако в момент резкого торможения система ABS не сможет предотвратить блокировку колес, что может привести к аварии. Более того, за такую неисправность водитель рискует получить штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ.

Если автомобиль резко уводит в сторону, особенно при проколе переднего колеса, многие водители инстинктивно нажимают на тормоза. Это может стать фатальной ошибкой, так как резкое торможение грозит полной потерей управления. В такой ситуации лучше крепче удерживать руль, постараться сохранить прямолинейное движение, а затем плавно снизить скорость и съехать на обочину.

Не менее опасно нажимать на тормоза, если увод в сторону вызван мокрыми тормозными колодками или заклиниванием поршней тормозной системы. В этих случаях резкие действия могут усугубить проблему. Лучший вариант — аккуратно снизить скорость и остановиться.

Особую осторожность нужно проявлять на скользкой дороге, особенно в поворотах. Резкое торможение в таких условиях легко приведёт к заносу или развороту автомобиля. Вместо этого стоит контролировать скорость заранее и избегать резких маневров.

Эти простые рекомендации помогут избежать аварийных ситуаций и сохранить безопасность на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

