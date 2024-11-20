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Как подготовить машину к зиме: список необходимого оборудования

Авто

Зимняя эксплуатация автомобиля требует не только тщательной подготовки, но и наличия специального оборудования, которое может стать незаменимым в экстренной ситуации. Эксперты Общественной службы новостей подготовили список обязательных зимних аксессуаров, способных сделать поездки комфортнее и безопаснее.

Первый и главный помощник — автомобильная щетка с телескопической ручкой и скребком для льда. Она помогает эффективно очищать снег и наледь даже с труднодоступных мест, таких как крыша авто.

Размораживатель замков особенно актуален для автомобилей, где двери открываются ключом. Спреи и тюбики с алкоголем и силиконом размягчают лед и предотвращают его повторное образование.

Зимой особенно важно иметь пуско-зарядное устройство. Оно позволит самостоятельно запустить двигатель в случае разряженного аккумулятора, что часто происходит при длительном простое машины на морозе.

Для расчистки заснеженной парковки незаменима автомобильная лопата. Легкие алюминиевые или пластиковые модели удобны в использовании, а стальные отличаются повышенной прочностью. Складные или телескопические варианты подходят для хранения в ограниченном пространстве.

Запас незамерзающей жидкости в багажнике обязателен. Ее расход зимой увеличивается, а качество жидкости напрямую влияет на эффективность очистки стекол. Покупайте только сертифицированную продукцию.

Силиконовая смазка для уплотнителей защитит двери от примерзания после мойки, сохранив эластичность резиновых деталей даже в сильный мороз.

Для работы с автомобилем в холодную погоду пригодятся непромокаемые перчатки, которые защитят руки от влаги и холода.

Буксировочный трос необходим в случае застревания. Капроновые модели, устойчивые к морозам и рассчитанные на разрывную нагрузку вдвое выше массы автомобиля, станут отличным выбором.

Цепи противоскольжения — незаменимый инструмент для сложных погодных условий и бездорожья. Они улучшают сцепление шин с поверхностью, помогая справляться с обледенелыми участками дороги и глубоким снегом.

Этот базовый набор — минимальный арсенал для безопасных и комфортных зимних поездок, который позволит справляться с самыми суровыми условиями.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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