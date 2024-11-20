Что будет с двигателем, если в автомобиль залить бензин АИ-100 вместо АИ-92

1:53 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобильное сообщество не устаёт спорить о пользе высокооктанового топлива. Особенно эти дискуссии волнуют автолюбителей, увлечённых тюнингом и мечтающих превратить свои машины в спортивные болиды.

Для таких энтузиастов заправка бензина АИ-100 вместо привычного АИ-92 или АИ-95 кажется простым и эффективным способом добавить мощности двигателю.

Однако, как рассказал моторист специализированного автосервиса порталу njcar. ru, высокооктановое топливо — не магическая пилюля для повышения производительности.

Многие считают, что АИ-100 может вызвать перегрев двигателя или повреждение клапанов, так как якобы выделяет больше тепла при сгорании. Но на практике такие утверждения не подтверждаются.

Главное отличие АИ-100 от АИ-92 или АИ-95 заключается в октановом числе, отражающем устойчивость топлива к детонации. Двигатели, рассчитанные на использование бензина с более низким октановым числом, без проблем "переваривают" высокооктановое топливо, но его использование практически не влияет на мощность.

Теплота сгорания топлива отличается незначительно, поэтому ощутимого прироста "лошадей" ожидать не стоит.

Высокооктановое топливо вроде АИ-100 имеет смысл использовать только в турбированных двигателях с высокой степенью сжатия. Такие моторы специально настроены для работы с "спортивным" топливом, что позволяет избежать детонации и извлечь максимум из его свойств. Для обычных автомобилей заправка АИ-100 не приносит ощутимых преимуществ.

В итоге старый автомобиль с ним не станет гоночным болидом, а деньги будут потрачены впустую.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

