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Что случится с двигателем, если не менять масло вовремя

Авто

Автопроизводители и создатели моторных масел регулярно напоминают о рисках, связанных с несвоевременной заменой масла в двигателе. Однако, как рассказал моторист одного из сервисных центров порталу njcar.ru, несмотря на все предупреждения, катастрофа не наступает мгновенно даже при значительном превышении срока замены.

Некоторые автовладельцы умудрялись проезжать до 90 000 километров без замены масла. В таких случаях масло, конечно, становилось густым и темным, но двигатель продолжал функционировать. Подобные истории возможны только со старыми атмосферными бензиновыми двигателями, отличавшимися высокой надежностью.

Современные моторы с турбонаддувом гораздо менее устойчивы к таким экспериментам — они могут выйти из строя даже до первого технического обслуживания.

Почему важно менять масло вовремя?

Моторное масло выполняет множество функций: снижает трение, защищает двигатель от коррозии, отводит тепло, выводит продукты износа и очищает от нагара. Но со временем его свойства ухудшаются. Присадки, которые помогают маслу справляться с нагрузками, истощаются, вязкость увеличивается, а на внутренних поверхностях начинают оседать вредные отложения.

В результате ухудшается смазка, детали начинают испытывать усиленное трение, что ведет к перегреву, повышенному расходу топлива и риску поломки.

Если масло сильно загустеет, оно может выдавливать сальники, вызывая утечки и снижение уровня смазки. А избыточное трение приводит к образованию металлической стружки, которая со временем циркулирует в системе, вызывая дополнительный износ.

Эффективность масляного фильтра тоже падает, что усугубляет проблему.

Регулярная замена масла — единственный способ предотвратить такие последствия. Следуйте рекомендациям производителя (обычно раз в 10-15 тысяч километров), чтобы защитить двигатель от преждевременного износа и дорогого ремонта.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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