Стоит ли красить автомобиль перед продажей

Почему свежая краска может отпугнуть покупателя

1:11 Your browser does not support the audio element. Авто

Покраска автомобиля перед продажей — не всегда удачное решение, и вот почему. Потенциальный покупатель, заметив свежую краску, наверняка спросит: "Почему вы перекрашивали машину?" Это может вызвать подозрения, что автомобиль был в ДТП, что и стало причиной продажи. Таким образом, даже если намерения продавца были честными, вложенные деньги на покраску окажутся бесполезными.

Фото: commons.wikimedia.org by Ermell, CC BY-SA 4.0

Кроме того, покраска не решает глубинных проблем автомобиля, таких как ржавчина. Например, покрытие краской ржавых порогов не улучшит их состояние и может восприниматься как попытка скрыть недостатки.

Если всё же нужно обновить внешний вид авто, лучше ограничиться покраской отдельных деталей, например, устранить царапины на бампере. При этом важно фиксировать процесс и создать фотоотчёт, который покажет покупателю, что никаких серьёзных повреждений не было.

Гораздо более эффективный способ улучшить внешний вид машины перед продажей — потратить деньги на качественную полировку кузова. Это не только подчеркнёт ухоженность авто, но и сохранит доверие со стороны покупателей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Кра́ски — это пигментированная жидкая, разжижаемая или мастичная композиция (например битумная), которая после нанесения на основу тонким слоем затвердевает в прочную пленку.

