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Почему опасно обгонять сразу несколько машин

Как обгон не превратить в трагедию
1:52
Авто

Обгон — один из самых рискованных манёвров, требующий от водителя точности и трезвой оценки ситуации. Ошибки при обгоне часто становятся причиной аварий, причём нередко с тяжёлыми последствиями. Чтобы избежать этого, важно помнить несколько ключевых правил.

Как обгон не превратить в трагедию
Фото: flickr.com by Axion23, CC BY 3.0

Первое и главное: если у вас есть хоть малейшие сомнения, стоит отказаться от обгона. Такой подход позволит минимизировать риски.

Опасно обгонять сразу несколько транспортных средств. Даже если кажется, что впереди достаточно места, вероятность ошибки возрастает многократно. Например, чтобы обогнать грузовик на скорости 90 км/ч, вам нужно двигаться как минимум со скоростью 130-140 км/ч. При этом вы оказываетесь на встречной полосе, что само по себе уже небезопасно.

Не стоит слепо доверять разметке. Бывают случаи, когда даже на опасных участках дороги она не указывает на запрет обгона. Ориентируйтесь на здравый смысл, а не только на линии на асфальте.

Ещё одно распространённое заблуждение — обгон за другим автомобилем. Грузовики и другие крупные транспортные средства существенно ограничивают обзор. Если вы следуете за обгоняющим автомобилем, то попадаете в "слепую зону", где не видите ситуацию на дороге.

Не забывайте о зеркалах заднего вида. Контроль обстановки позади автомобиля так же важен, как и наблюдение за движением впереди. Полагаться на экстренный уход на обочину тоже не стоит — это часто приводит к авариям.

Безопасность при обгоне зависит от вашей внимательности, трезвого расчёта и соблюдения правил дорожного движения. Лучше лишний раз отказаться от манёвра, чем оказаться в опасной ситуации.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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