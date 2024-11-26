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Какие кроссоверы на вторичном рынке обходятся слишком дорого

3 автомобиля, которые разоряют своих владельцев
1:37
Авто

Выбирая автомобиль на вторичном рынке, важно учитывать не только стоимость самой машины, но и расходы на её эксплуатацию. Некоторые модели могут обернуться настоящей "чёрной дырой" для бюджета. Вот антирейтинг автомобилей, от покупки которых лучше воздержаться.

3 автомобиля, которые разоряют своих владельцев
Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Chevrolet Tahoe


Хотя серьёзных технических проблем у этой модели практически не возникает, основным недостатком становится её топливная "прожорливость". Под капотом Tahoe установлен 5,3-литровый двигатель мощностью 324 л. с., а расход топлива достигает внушительных 25 литров на 100 километров. Это делает содержание автомобиля крайне затратным.

Volkswagen Touareg


Эта модель оснащена более скромным 3,6-литровым мотором мощностью 249 л. с., что снижает расход топлива по сравнению с Tahoe. Однако Touareg не отличается дешевизной в обслуживании: ремонт этого "народного автомобиля" может серьёзно ударить по кошельку.

Audi Q7


Audi Q7 с трёхлитровым дизельным двигателем мощностью 238 л. с. не вызывает претензий к расходу топлива. Но, как и Touareg, этот кроссовер требует значительных вложений на ремонт и обслуживание, что делает его не самой выгодной покупкой.

Все три модели могут привлечь комфортом и мощными характеристиками, но покупатели должны быть готовы к высоким эксплуатационным затратам.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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