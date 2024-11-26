Какие кроссоверы на вторичном рынке обходятся слишком дорого

Выбирая автомобиль на вторичном рынке, важно учитывать не только стоимость самой машины, но и расходы на её эксплуатацию. Некоторые модели могут обернуться настоящей "чёрной дырой" для бюджета. Вот антирейтинг автомобилей, от покупки которых лучше воздержаться.
Хотя серьёзных технических проблем у этой модели практически не возникает, основным недостатком становится её топливная "прожорливость". Под капотом Tahoe установлен 5,3-литровый двигатель мощностью 324 л. с., а расход топлива достигает внушительных 25 литров на 100 километров. Это делает содержание автомобиля крайне затратным.
Эта модель оснащена более скромным 3,6-литровым мотором мощностью 249 л. с., что снижает расход топлива по сравнению с Tahoe. Однако Touareg не отличается дешевизной в обслуживании: ремонт этого "народного автомобиля" может серьёзно ударить по кошельку.
Audi Q7 с трёхлитровым дизельным двигателем мощностью 238 л. с. не вызывает претензий к расходу топлива. Но, как и Touareg, этот кроссовер требует значительных вложений на ремонт и обслуживание, что делает его не самой выгодной покупкой.
Все три модели могут привлечь комфортом и мощными характеристиками, но покупатели должны быть готовы к высоким эксплуатационным затратам.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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