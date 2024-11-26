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Основные ошибки при покупке подержанных автомобилей

Проверка документов, тест-драйв и другие советы для покупателя
1:40
Авто

Многие автолюбители предпочитают покупать подержанные автомобили, ведь это часто выгоднее, чем приобретать новый транспорт. Однако вторичный рынок таит в себе множество подводных камней, и избежать ошибок при покупке авто — задача не из простых. Вот самые распространённые из них:

Непроверенные документы


Часто покупатели забывают удостовериться, что продавец и владелец автомобиля — одно и то же лицо. Если этого не указано в документах, обязательно должна быть оформлена доверенность. При её отсутствии от покупки стоит отказаться, чтобы не столкнуться с юридическими проблемами.

Игнорирование истории автомобиля


Проверка юридической чистоты автомобиля — обязательный этап. Продавцы могут скрывать проблемы, связанные с техосмотром, лизингом или арестами. Без такой проверки покупатель рискует приобрести машину с "нечистой" историей.

Отказ от детального осмотра


Поверхностная проверка автомобиля — ещё одна распространённая ошибка. В условиях плохого освещения можно не заметить швы от сварки, следы коррозии или другие важные дефекты кузова.

Пренебрежение тест-драйвом


Некоторые покупатели ограничиваются оценкой внешнего вида и описанием продавца. Но только тест-драйв может показать реальное состояние машины. Технические характеристики на деле могут сильно отличаться от заявленных в документах.

Избежав этих ошибок, можно существенно снизить риски при покупке подержанного автомобиля и сделать выгодное приобретение.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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