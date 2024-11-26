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Основные признаки некачественного топлива в баке автомобиля

Как понять, что вы заправились некачественным топливом
1:38
Авто

Не всё топливо, которое попадает в бак автомобиля, оказывается качественным. Иногда на автозаправках для искусственного повышения октанового числа в бензин или дизельное топливо добавляют различные примеси. Это может привести к серьёзным проблемам в работе автомобиля. Вот несколько признаков, указывающих на некачественное топливо:

Как понять, что вы заправились некачественным топливом
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Неправильная работа двигателя


Если двигатель не заводится или запускается только после нескольких попыток, это может быть связано с некачественным топливом. Также обратите внимание на звуки мотора: постукивания при нажатии на педаль газа — тревожный сигнал.

Проблемы с динамикой


Плохой бензин может стать причиной снижения оборотов двигателя и замедленной реакции на педаль газа. Если мотор "не тянет", стоит задуматься о качестве топлива.

Чёрный дым


Появление чёрного дыма из выхлопной трубы — ещё один признак плохого топлива. Такое часто происходит, если вместо дизеля был залит бензин или наоборот.

Повышенный расход топлива


Некачественное топливо может резко увеличить его расход. Если расход топлива внезапно вырос без видимых причин, проверьте его качество.

Надпись "Check Engine" на приборной панели


Загоревшийся индикатор "Check Engine" может указывать на использование топлива с большим количеством добавок, которые применяются для искусственного повышения октанового числа.

Своевременное обнаружение этих признаков поможет предотвратить серьёзные поломки и сохранить исправность вашего автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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