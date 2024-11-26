Как проверить шины после длительного простоя автомобиля

Как сохранить шины в идеальном состоянии после простоя

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После длительного простоя автомобиля необходимо тщательно проверить состояние шин. Регулярный осмотр и обслуживание помогут избежать неприятных последствий в дороге. Вот основные моменты, на которые стоит обратить внимание:

Фото: Wikipedia by Ildar Sagdejev, CC BY-SA 4.0

Визуальный осмотр



Перед поездкой осмотрите шины на наличие деформаций, трещин и разрывов. Это поможет вовремя выявить повреждения, которые могли возникнуть за время стоянки.

Проверка давления



Давление в шинах важно проверять перед каждой первой поездкой после длительного простоя. Обычно оно должно быть в пределах 1,9-2,2 атмосфер, но иногда задние колёса нужно подкачивать немного сильнее передних. В отдельных случаях давление можно слегка уменьшить, если это требуется.

Глубина протектора



Минимальная допустимая глубина протектора — 1,6 мм. Для проверки можно использовать монетку: её ребро должно погрузиться в канавку протектора. Если резина покрывает только боковой орнамент, менять шины необязательно.

Вибрация рулевого колеса



Если при движении ощущается дребезжание руля, это может быть признаком нарушения баланса колёс. Лучше обратиться в специализированный центр для перебалансировки — самостоятельно проводить эту процедуру не рекомендуется. Регулярные проверки помогут продлить срок службы шин и обеспечат безопасность на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Колесо́ — движитель, свободно вращающийся или закреплённый на вращающейся оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить.

