Почему нельзя глушить турбированный двигатель сразу после остановки

Почему нельзя глушить двигатель с турбонаддувом сразу

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Глушить двигатель с турбонаддувом сразу после остановки автомобиля нельзя. Это правило связано с особенностями работы таких моторов: их ключевым источником энергии служат раскалённые выхлопные газы.

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При работе двигателя температура и давление выхлопных газов заставляют ротор турбокомпрессора вращаться на высокой скорости. Нагрев происходит по нескольким причинам: от горячих газов, сжимаемого воздуха в компрессоре и трения в подшипниках. Максимальная нагрузка на турбокомпрессор возникает в следующих случаях:

при движении на высокой скорости по трассе;

при езде по бездорожью;

при подъёме в гору;

при буксировке прицепа.

После резкой остановки двигателя ситуация осложняется. Масло перестаёт поступать в систему, а охлаждение турбокомпрессора значительно ухудшается. Накопленное тепло передаётся на подшипники, что со временем приводит к их износу и появлению задиров на роторе.

Чтобы избежать серьёзных поломок, важно дать двигателю поработать на холостых оборотах перед выключением. Это поможет снизить температуру турбокомпрессора и сохранить его работоспособность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



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