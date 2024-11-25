Рейтинг самых экономичных автомобилей 2024 года

5 самых экономичных автомобилей на рынке

Составлен рейтинг самых экономичных автомобилей 2024 года. Эти модели выделяются не только доступностью на рынке, но и минимальным расходом топлива. Тестирование проводилось в условиях городской эксплуатации без специальных мер по экономии, что делает результаты максимально приближенными к реальной жизни.

Фото: Wikipedia by Aero777, CC BY-SA 3.0

На пятом месте рейтинга оказался Kia Niro 1.6 GDi Hybrid. Несмотря на все свои преимущества, этот автомобиль показал расход около 4,8 литра на 100 километров, что делает его наименее экономичным в списке.

Четвёртое место занял стильный Renault Kadjar. Автомобиль с привлекательным дизайном демонстрирует расход топлива в 4,7 литра на 100 километров.

Почётное третье место досталось Lexus ES 300h. Этот премиальный седан с богатым оснащением приятно удивил расходом топлива в 4,6 литра на 100 километров.

На втором месте оказался популярный кроссовер Toyota RAV4 Hybrid. Благодаря солидной динамике и экономичности, автомобиль потребляет всего 4,4 литра топлива на 100 километров.

Первое место заслуженно заняла Toyota Corolla Hybrid. Лидер рейтинга отличается впечатляющей экономичностью: на 100 километров пути ему достаточно всего 3,5 литра топлива.

Эти автомобили демонстрируют, что экономия топлива и комфорт могут идти рука об руку, предлагая водителям отличное соотношение эффективности и практичности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

