Составлен рейтинг самых экономичных автомобилей 2024 года. Эти модели выделяются не только доступностью на рынке, но и минимальным расходом топлива. Тестирование проводилось в условиях городской эксплуатации без специальных мер по экономии, что делает результаты максимально приближенными к реальной жизни.
На пятом месте рейтинга оказался Kia Niro 1.6 GDi Hybrid. Несмотря на все свои преимущества, этот автомобиль показал расход около 4,8 литра на 100 километров, что делает его наименее экономичным в списке.
Четвёртое место занял стильный Renault Kadjar. Автомобиль с привлекательным дизайном демонстрирует расход топлива в 4,7 литра на 100 километров.
Почётное третье место досталось Lexus ES 300h. Этот премиальный седан с богатым оснащением приятно удивил расходом топлива в 4,6 литра на 100 километров.
На втором месте оказался популярный кроссовер Toyota RAV4 Hybrid. Благодаря солидной динамике и экономичности, автомобиль потребляет всего 4,4 литра топлива на 100 километров.
Первое место заслуженно заняла Toyota Corolla Hybrid. Лидер рейтинга отличается впечатляющей экономичностью: на 100 километров пути ему достаточно всего 3,5 литра топлива.
Эти автомобили демонстрируют, что экономия топлива и комфорт могут идти рука об руку, предлагая водителям отличное соотношение эффективности и практичности.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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