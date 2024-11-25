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5 главных признаков, что старый автомобиль пора продавать

Когда пора продавать старый автомобиль
1:41
Авто

Признаки, указывающие на то, что старый автомобиль пора продавать, могут быть связаны как с техническими проблемами, так и с финансовыми затратами на ремонт. Вот пять главных сигналов, которые стоит учитывать.

Когда пора продавать старый автомобиль
Фото: flickr.com by Музей техники Вадима Задорожного, CC BY-SA 2.0
  1. Вздутие лакокрасочного покрытия и появление ржавчины.
    Первые оранжевые точки на кузове и вздутие краски говорят о начале коррозии. Справиться с этим можно только при помощи дорогостоящего ремонта, а если процесс запущен, затраты будут ещё выше.
  2. Резкий расход масла после 200 тысяч километров.
    Увеличение потребления масла — верный признак износа двигателя. Это может привести к капитальному ремонту, который не всегда оправдан для старого автомобиля.
  3. Последствия серьёзного ДТП.
    Если машина участвовала в крупной аварии, восстановить геометрию кузова практически невозможно. Даже при внешнем ремонте безопасность автомобиля снижается, что делает его эксплуатацию рискованной.
  4. Удары и течи в коробке передач.
    Характерные удары при переключении передач и подтёки масла указывают на проблемы с трансмиссией. Ремонт коробки передач может обойтись дорого и часто нецелесообразен для старого авто.
  5. Попадание автомобиля в воду.
    Если машина оказалась затоплена, влагу сложно удалить из десятков метров проводов. Это приводит к окислению и выходу из строя электрической системы.

При появлении хотя бы одного из этих признаков продажа автомобиля может стать оптимальным решением, чтобы избежать дальнейших расходов и проблем.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Ржа́вчина — общий термин для определения оксидов железа.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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