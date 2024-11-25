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Какие автоопции прошлого вызывают ностальгию

Автоопции из прошлого, которые мы больше не встретим
Авто

Современные автомобили оснащены множеством функций, которые делают поездки комфортнее и безопаснее. Однако есть опции из прошлого, которые больше не встречаются, но вызывают у опытных автолюбителей тёплые воспоминания и ностальгию.

Автоопции из прошлого, которые мы больше не встретим
Фото: flickr.com by Daniel Ramirez, CC BY 2.0

Лидером среди таких "фишек" стала рукоятка для регулировки подачи топлива в автомобилях "Жигули". Эта опция особенно выручала зимой, помогая справляться с холодами и запуском двигателя в мороз.

На втором месте в списке оказалась антенна, возвышающаяся над крышей авто. В современных автомобилях её заменил малозаметный "акулий плавник", который не всегда легко разглядеть.

Третье место занял CD-ченджер, который 20-30 лет назад был показателем роскоши. Сегодня его функции успешно выполняют флешки, с которых водители слушают свои плейлисты.

Четвёртая строчка досталась встроенному телефону. Несколько десятилетий назад эта опция была доступна только в премиальных моделях, но с развитием мобильной связи и смартфонов её необходимость исчезла.

Замыкает рейтинг велюровая обивка салона. Когда-то она была символом уюта и стиля, но сейчас уступила место современным материалам, которые проще в уходе.

Эти классические опции стали частью автомобильной истории и навсегда останутся в памяти автолюбителей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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