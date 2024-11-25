Рейтинг машин, которые быстрее всего дешевеют

Какие автомобили теряют в цене быстрее всего

1:41 Your browser does not support the audio element. Авто

При покупке автомобиля многие автолюбители задумываются о его остаточной стоимости. Если транспортное средство быстро теряет в цене, его приобретение может оказаться невыгодным, особенно для тех, кто планирует перепродажу в будущем.

Фото: Wikipedia by Marria01, PDM

Был составлен рейтинг автомобилей, которые быстрее других дешевеют. Согласно данным из интернет-источников, лидером списка стал седан Acura RLX, теряющий до 55,8 % своей стоимости через три года после покупки.

На втором месте — Lincoln MKZ, который дешевеет на 55,6 %. Третью строчку занял автомобиль бизнес-класса Mercedes-Benz E-Class с показателем в 55,4 %.

Четвёртое место досталось люксовому седану Jaguar XF, который через три года теряет 54,8 % своей первоначальной стоимости.

Замыкают топ-6 Cadillac XTS и Lincoln MKZ Hybrid, оба с показателем в 54,5 %. В десятку также вошли: Kia K900 (54,4 %), BMW 5 Series (53,8 %), Cadillac CTS (53,8 %) и Audi A6 (53,3 %).

Этот рейтинг показывает, что некоторые модели теряют значительную часть своей стоимости уже в первые три года эксплуатации. Это стоит учитывать при покупке, чтобы избежать лишних финансовых потерь.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

