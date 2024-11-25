Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дочь Владимира Лёвкина озвучила результаты вскрытия артиста и назвала истинную причину смерти
Музыкант Горбашов заявил, что у Пугачёвой нет конкурентов на российской эстраде
Елена Малышева рассказала о состоянии своей госпитализированной мамы
Секрет идеальной выпечки: зачем прогревать духовку заранее
Кофеин уменьшает тягу и удовольствие от спиртного
Певец Иракли закрутил роман с дизайнером
Как защитить себя от мошенников при аренде жилья
Нижегородский врач рассказала о пользе кофе
Что нужно проверить при покупке автомобиля с пробегом

Рейтинг машин, которые быстрее всего дешевеют

Какие автомобили теряют в цене быстрее всего
1:41
Авто

При покупке автомобиля многие автолюбители задумываются о его остаточной стоимости. Если транспортное средство быстро теряет в цене, его приобретение может оказаться невыгодным, особенно для тех, кто планирует перепродажу в будущем.

Какие автомобили теряют в цене быстрее всего
Фото: Wikipedia by Marria01, PDM

Был составлен рейтинг автомобилей, которые быстрее других дешевеют. Согласно данным из интернет-источников, лидером списка стал седан Acura RLX, теряющий до 55,8 % своей стоимости через три года после покупки.

На втором месте — Lincoln MKZ, который дешевеет на 55,6 %. Третью строчку занял автомобиль бизнес-класса Mercedes-Benz E-Class с показателем в 55,4 %.

Четвёртое место досталось люксовому седану Jaguar XF, который через три года теряет 54,8 % своей первоначальной стоимости.

Замыкают топ-6 Cadillac XTS и Lincoln MKZ Hybrid, оба с показателем в 54,5 %. В десятку также вошли: Kia K900 (54,4 %), BMW 5 Series (53,8 %), Cadillac CTS (53,8 %) и Audi A6 (53,3 %).

Этот рейтинг показывает, что некоторые модели теряют значительную часть своей стоимости уже в первые три года эксплуатации. Это стоит учитывать при покупке, чтобы избежать лишних финансовых потерь.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Садоводство, цветоводство
Какие растения нельзя сажать рядом с розами Аудио 
Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком
Красота и стиль
Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком Аудио 
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Садоводство, цветоводство
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов Аудио 
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля
Две сенсации на президентских выборах в Румынии. Западные СМИ проиграли информационную войну Любовь Степушова У-2 (По-2). Легендарный советский биплан, наводивший на фашистов ужас ночными бомбардировками Дмитрий Плотников Простой австрийский сантехник нашёл клад на сумму более 2 млн евро, по закону ему выплатят половину этих денег Игорь Буккер
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Последние материалы
Эндокринолог делится секретами контроля веса в зимний период
Любителей мясного тартара предупредили об опасной болезни
Иосиф Пригожин раскрыл многомиллионные траты на жену Валерию
Почему капуста требует особого рациона для роста
Топ-2 глиняные маски от акне и для снижения жирности кожи
Почему китайцы предпочитают зарубежные автомобили, а не свои
Желтый уровень опасности объявлен в столице и области
Почему китайские автомобили становятся настоящими конкурентами европейским маркам
Как быстро размножить кактус дома: пошаговая инструкция
Ваши огурцы нуждаются в этом простом и бесплатном средстве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.