Стоит ли выкручивать колёса на парковке

Почему нельзя оставлять руль в крайнем положении

Водители нередко спорят о том, как лучше оставлять колёса на парковке: прямо или вывернутыми в сторону бордюра. Сторонники второго подхода утверждают, что выкручивание колёс может предотвратить опасное движение автомобиля в случае отказа ручного тормоза. В такой ситуации машина упрётся колёсами в бордюр, что особенно важно на уклонах.

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Однако выкручивать колёса до упора не всегда безопасно, и на это есть несколько причин. Во-первых, это создаёт излишнюю нагрузку на систему гидравлического усилителя руля (ГУР), что со временем может привести к её поломке. В некоторых сервисных книжках производители прямо указывают, что не рекомендуется оставлять руль в вывернутом положении, особенно если двигатель работает.

Во-вторых, длительная фиксация руля с вывернутыми колёсами может негативно сказаться на состоянии масляных патрубков. Со временем они трескаются или даже разрываются, особенно если уже имеют повреждения.

В-третьих, оставленные в сторону колёса могут создать риск аварии. Водитель может забыть о таком положении и, начав движение, неожиданно уехать вбок, что чревато ДТП.

Таким образом, безопаснее оставлять колёса в прямом положении, особенно если поверхность парковки ровная. В сложных условиях, таких как уклоны, стоит оценивать ситуацию и комбинировать использование ручного тормоза и выкручивания колёс с учётом особенностей автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

