Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бразилию и Россию могут связать прямые рейсы
Фитнес-тренер объяснила важность работы над икроножными мышцами
Россияне чаще стали выбирать пятизвездочные отели в Турции
Доступное решение для автомобилистов: забываем про запотевшие окна
Волонтёрство за границей. Как помогать и путешествовать одновременно
Урожай не радует? Узнайте, что вы делаете не так
Как выбрать оптимальный момент для покупки квартиры на фоне нестабильности рынка
Основные правила выращивания сладких дынь в суровом климате
Почему холодец может быть полезен для суставов и кожи

Стоит ли выкручивать колёса на парковке

Почему нельзя оставлять руль в крайнем положении
Авто

Водители нередко спорят о том, как лучше оставлять колёса на парковке: прямо или вывернутыми в сторону бордюра. Сторонники второго подхода утверждают, что выкручивание колёс может предотвратить опасное движение автомобиля в случае отказа ручного тормоза. В такой ситуации машина упрётся колёсами в бордюр, что особенно важно на уклонах.

Почему нельзя оставлять руль в крайнем положении
Фото: commons.wikimedia.org by Н005, PDM

Однако выкручивать колёса до упора не всегда безопасно, и на это есть несколько причин. Во-первых, это создаёт излишнюю нагрузку на систему гидравлического усилителя руля (ГУР), что со временем может привести к её поломке. В некоторых сервисных книжках производители прямо указывают, что не рекомендуется оставлять руль в вывернутом положении, особенно если двигатель работает.

Во-вторых, длительная фиксация руля с вывернутыми колёсами может негативно сказаться на состоянии масляных патрубков. Со временем они трескаются или даже разрываются, особенно если уже имеют повреждения.

В-третьих, оставленные в сторону колёса могут создать риск аварии. Водитель может забыть о таком положении и, начав движение, неожиданно уехать вбок, что чревато ДТП.

Таким образом, безопаснее оставлять колёса в прямом положении, особенно если поверхность парковки ровная. В сложных условиях, таких как уклоны, стоит оценивать ситуацию и комбинировать использование ручного тормоза и выкручивания колёс с учётом особенностей автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Еда и рецепты
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году Аудио 
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Еда и рецепты
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля
Авто
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля Аудио 
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Экономика стран Запада не готова к полноценной войне с Россией. Такой шанс представляется не часто Любовь Степушова Простой австрийский сантехник нашёл клад на сумму более 2 млн евро, по закону ему выплатят половину этих денег Игорь Буккер Сводка с фронта: Киев нашёл корейцев под видом бурятов, готовится наступление ВС РФ на Запорожье Дмитрий Плотников
Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Последние материалы
Бразилию и Россию могут связать прямые рейсы
Фитнес-тренер объяснила важность работы над икроножными мышцами
Россияне чаще стали выбирать пятизвездочные отели в Турции
Доступное решение для автомобилистов: забываем про запотевшие окна
Волонтёрство за границей. Как помогать и путешествовать одновременно
Урожай не радует? Узнайте, что вы делаете не так
Как выбрать оптимальный момент для покупки квартиры на фоне нестабильности рынка
Основные правила выращивания сладких дынь в суровом климате
Почему холодец может быть полезен для суставов и кожи
Крем без масел и восков поможет жирной коже лица выглядеть на все сто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.