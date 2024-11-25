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Дизели, которые стоит выбрать на вторичном рынке

Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей
2:18
Авто

Дизельные двигатели заслуженно пользуются популярностью благодаря своей надёжности и долговечности. Некоторые из них способны работать дольше, чем владеют ими их владельцы, что делает такие агрегаты настоящими легендами среди автолюбителей.

Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей
Фото: Own work by Cllackr, PDM

На первом месте в списке оказался PSA 2.0 HDI, произведённый французской группой PSA Peugeot Citroën. Этот двигатель отличается мощностью от 90 до 180 л. с. в зависимости от модификации и года выпуска. Несмотря на то что производство этих двигателей было завершено, они до сих пор встречаются на автомобилях Citroën, Peugeot, Suzuki, Ford и Fiat, выпущенных с 1999 по 2006 год. Он демонстрирует минимум проблем при эксплуатации, что сделало его одним из самых надёжных в своём классе.

Второе место занял Volvo 2.4 D, устанавливаемый исключительно на автомобили шведского бренда. Его мощность варьируется от 130 до 205 л. с., а в заботливых руках этот двигатель может работать до 700 тысяч километров, что впечатляет даже самых искушённых автолюбителей.

На третьем месте расположился знаменитый VAG 1.9 TDI, который уже более 20 лет устанавливается на различные модели Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Этот двигатель способен прослужить до 400 тысяч километров при правильном уходе.

Среди других выдающихся дизельных агрегатов стоит отметить BMW M57, Honda 2.2 i-CTDi, Toyota 1HD, Opel 1.7 CDTI, Fiat 2.4 JTD и Mercedes-Benz 3.0 CDI (OM642). Эти моторы славятся своей долговечностью и высокой производительностью.

Дизельные двигатели остаются выбором тех, кто ценит надёжность и готов инвестировать в долгосрочную эксплуатацию автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Дви́гатель вну́треннего сгора́ния разновидность теплового двигателя, в котором топливная смесь сгорает непосредственно в рабочей камере двигателя.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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