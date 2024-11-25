Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вера Брежнева сообщила об изменениях в личной жизни после развода с Константином Меладзе
Сирота Даня Милохин записал душераздирающее видео ко Дню матери
Анастасия Ивлеева проговорилась о личной жизни: приехала знакомить парня с семьёй
Туристам рассказали, как избежать акклиматизации
Почему рацион кошки нужно менять время от времени? 3 главные причины
Первый день зимы в столице пройдёт без резких изменений погоды
Участники шоу Звёзды в джунглях приехали к блогеру Лерчек под домашний арест
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Как использовать опавшие яблоки с пользой

Правила управления на дороге с плохим покрытием

Как управлять автомобилем на плохой дороге
1:18
Авто

Управление автомобилем на трассе с плохим дорожным покрытием требует повышенного внимания и знаний. Главный совет в такой ситуации — следить за положением колёс и контролировать их движение. Ошибки водителей, такие как резкое вращение руля, могут привести к отклонению автомобиля от траектории и потере управления.

Как управлять автомобилем на плохой дороге
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Если автомобиль начинает сносить, важно корректировать траекторию плавными движениями руля, особенно на мокрой дороге. Резкие манёвры только усугубят ситуацию.

Многие водители считают, что "полет над ямой" помогает уменьшить силу удара. Это действительно эффективно, но только при скорости не выше 60-70 км/ч. Если же скорость превышает 70 км/ч, удар становится гораздо сильнее, что может повредить подвеску автомобиля или даже привести к аварии.

Когда объезд ямы невозможен, можно использовать технику "раскачки" автомобиля. Для этого перед препятствием нужно резко затормозить, чтобы смягчить удар, а затем продолжить движение.

Однако главная рекомендация — оценивать свои навыки вождения, состояние автомобиля и последствия любого манёвра. Безопасность на дороге всегда должна быть на первом месте.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Еда и рецепты
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Садоводство, цветоводство
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Авто
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев Аудио 
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Болота, кавалерия и два короля в необычной битве при Солуэй-Моссе Игорь Буккер Сводка с фронта: Киев нашёл корейцев под видом бурятов, готовится наступление ВС РФ на Запорожье Дмитрий Плотников Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Последние материалы
Как использовать опавшие яблоки с пользой
Что нужно знать, чтобы сохранить свёклу до весны без потерь
Эффективное отопление: чем топливные брикеты лучше дров
Пять эффективных способов достичь плоского живота
3 правила создания уюта в съемной квартире: как сделать это максимально дешево и со вкусом
Киев допустил иностранных журналистов к якобы обломкам Орешника
Как перекупщики обходят фильтры в объявлениях о продаже авто
Можно ли есть гранат с косточками: польза и ограничения
Каратели киевского режима. ВСУ устроили кровавую бойню в Селидово, пытаясь повторить провокацию в Буче
В РФ появится закон о социальном туризме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.