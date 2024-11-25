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Как пробег и возраст влияют на состояние автомобиля

Когда пробег начинает работать против вас
Авто

Покупая автомобиль на вторичном рынке, важно учитывать ключевые показатели, такие как пробег и возраст транспортного средства. Именно пробег часто вызывает споры среди автолюбителей: одни считают, что машина в хорошем состоянии способна преодолеть до 300 тысяч километров, другие же утверждают, что "вторая жизнь" автомобиля начинается уже после 120 тысяч километров.

Когда пробег начинает работать против вас
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Считается, что автомобиль с пробегом более 50-60 тысяч километров уже может потребовать ремонта. Нередко это связано с окончанием гарантийного срока (обычно от трёх до пяти лет), после которого машины часто поступают на перепродажу. Если техническое обслуживание не проводилось вовремя, покупателю придётся решать эти проблемы самостоятельно.

Важный этап в эксплуатации автомобиля наступает на отметке в 120 тысяч километров. Это тот момент, когда требуется полноценное техническое обслуживание, включающее замену изношенных узлов и деталей.

Современные двигатели, как правило, рассчитаны на пробег от 200 до 250 тысяч километров. Однако это не исключает необходимости регулярного осмотра. Также стоит обращать внимание на возраст автомобиля. Если относительно новая машина имеет большой пробег, это может означать, что её активно использовали для дальних поездок. В таком случае стоит проверить состояние подшипников и других важных узлов.

При выборе автомобиля на вторичном рынке баланс между пробегом и возрастом играет ключевую роль. Грамотный подход к оценке этих параметров поможет избежать лишних расходов на ремонт.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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