Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайна атмосферного давления: как оно влияет на наше тело
Попробуйте этот теплый салат с капустой — неожиданное сочетание, которое перевернет ваше представление о гарнирах
Простые и быстрые рецепты с лавашом
Китай переходит на электронные счета-фактуры
Пол имеет значение! Рассказываем, чем отличается уход за мужской и женской кожей
Китай упростил правила въезда: новые возможности для туристов
Как взмывают ввысь цены на новостройки в ближнем Подмосковье: Топ-5 городов-лидеров по росту цен
Три интересных объяснения, почему кошки "мнут" вас лапками
Минус 10 кг за 20 дней! Нужны лишь скакалка и правильный подход

Опции, повышающие цену авто при перепродаже

Какие опции помогут продать авто быстрее
1:25
Авто

При выборе автомобиля важно учитывать не только его текущую стоимость, но и ликвидность при дальнейшей перепродаже. Опции комфорта, такие как кондиционер и автоматическая коробка передач (АКПП), играют решающую роль в этом вопросе. Машины без базового оснащения, особенно в бюджетном сегменте, значительно сложнее продать на рынке автомобилей с пробегом.

Какие опции помогут продать авто быстрее
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Статистика подтверждает, что около 70% сделок по продаже авто с пробегом приходится на модели с АКПП. Это особенно важно для тех, кто планирует выгодно перепродать автомобиль спустя несколько лет.

Среди бюджетных моделей наиболее популярными и ликвидными остаются Renault Logan, Sandero, Volkswagen Polo и Kia Rio. В среднем ценовом сегменте высоким спросом пользуются Hyundai Elantra, Kia Optima и Toyota Camry. Если говорить о кроссоверах, в лидерах находятся Renault Duster, Kia Creta, Toyota RAV4 и Nissan Qashqai.

Особое внимание стоит уделить Lada Granta. Несмотря на отсутствие премиального оснащения, эта модель остаётся доступным вариантом, который подойдёт в случае ограниченного бюджета.

При покупке авто важно помнить, что комфортные и востребованные опции значительно увеличивают шансы на успешную перепродажу.

 

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Шоу-бизнес
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева Аудио 
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё
Красота и стиль
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё Аудио 
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Еда и рецепты
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем Аудио 
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Самолёт Ту-214. Российский среднемагистральный лайнер впервые поднялся в воздух! Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Мария Погребняк рассказала, какие обязанности по уходу за ребёнком взял на себя её муж
Секреты приготовления настоящего хрена без помидоров, чеснока и лишних добавок
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Последние материалы
Опасность в домашних масках для волос кроется в незнании таких деталей, о которых рассказала трихолог
Новый год: где лучше встретить праздник — в России или за границей?
Эти растения украсят ваш сад и привлекут восхищённые взгляды
Пять признаков усталости водителя, угрожающих безопасности
Куриные рулетики с начинкой — шикарное блюдо на праздничный стол, которое съедят первым
Почему качество полотенца влияет на состояние вашей кожи?
Вы обретёте тело мечты и лёгкость: эти тренировки идеальны осенью
Как приготовить лёгкие щи с курицей за 30 минут
Как самостоятельно ухаживать за красотой своих бровей, рассказала эксперт-бровист
Владелец получит от дилера компенсацию за неправильно указанный год выпуска авто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.