Опции, повышающие цену авто при перепродаже

Какие опции помогут продать авто быстрее

1:25 Your browser does not support the audio element. Авто

При выборе автомобиля важно учитывать не только его текущую стоимость, но и ликвидность при дальнейшей перепродаже. Опции комфорта, такие как кондиционер и автоматическая коробка передач (АКПП), играют решающую роль в этом вопросе. Машины без базового оснащения, особенно в бюджетном сегменте, значительно сложнее продать на рынке автомобилей с пробегом.

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Статистика подтверждает, что около 70% сделок по продаже авто с пробегом приходится на модели с АКПП. Это особенно важно для тех, кто планирует выгодно перепродать автомобиль спустя несколько лет.

Среди бюджетных моделей наиболее популярными и ликвидными остаются Renault Logan, Sandero, Volkswagen Polo и Kia Rio. В среднем ценовом сегменте высоким спросом пользуются Hyundai Elantra, Kia Optima и Toyota Camry. Если говорить о кроссоверах, в лидерах находятся Renault Duster, Kia Creta, Toyota RAV4 и Nissan Qashqai.

Особое внимание стоит уделить Lada Granta. Несмотря на отсутствие премиального оснащения, эта модель остаётся доступным вариантом, который подойдёт в случае ограниченного бюджета.

При покупке авто важно помнить, что комфортные и востребованные опции значительно увеличивают шансы на успешную перепродажу.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

