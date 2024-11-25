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Симптомы усталости, которые чаще всего приводят к ДТП

Пять признаков усталости водителя, угрожающих безопасности
1:40
Авто

Усталость за рулём — один из главных факторов риска ДТП. Даже если водитель уверен в своих силах, определённые симптомы могут сигнализировать о необходимости остановиться и отдохнуть.

Пять признаков усталости водителя, угрожающих безопасности
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Первым тревожным сигналом может быть ощущение дискомфорта, жары или холода, хотя температура в салоне нормальная. Если к этому добавляется затруднённое понимание речи собеседника, стоит задуматься о своей концентрации.

Другой признак — невнимание к неровностям дороги или транспорту на перекрёстках. Это может быть вызвано снижением реакции из-за переутомления. Также водители нередко жалуются на ухудшение зрения: трудно различать дорожные знаки, номера автомобилей, а иногда может появляться двоение в глазах.

Не менее важные симптомы — постоянная зевота и неконтролируемое "клевание" носом. Ещё более опасным явлением является микросон. Он длится всего несколько секунд, но способен привести к катастрофическим последствиям. Главный его симптом — провалы в памяти. Например, водитель помнит заправку, но внезапно осознаёт, что проехал её, не заметив. В таком состоянии продолжать движение крайне опасно.

Хотя существуют небольшие хитрости, помогающие ненадолго взбодриться, такие как открытие окна или громкая музыка, эти меры дают временный эффект. Как отмечают опытные водители, бороться со сном бесполезно. Лучшее решение при первых признаках усталости — остановиться, сделать паузу и восстановить силы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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