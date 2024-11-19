Tesla опередила все автомобильные бренды по числу смертельных ДТП

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Tesla стала лидером по числу смертельных ДТП среди всех автомобильных брендов в США, согласно исследованию iSeeCars.

Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, CC BY-SA 4.0

Анализ охватывал автомобили 2018-2022 годов и ДТП с 2017 по 2022 год. У Tesla смертельных случаев в ДТП — 5,6 на миллиард миль пробега, что выше среднего показателя для всех автомобилей в стране (2,8). Tesla Model S и Model Y показали особенно высокие значения: 5,8 и 10,6 соответственно. Model Y вошла в топ-6 самых опасных автомобилей, уступив Hyundai Venue (13,9).

Однако данные не указывают на конструктивные недостатки электромобилей Tesla. Эксперты связывают высокие показатели с поведением водителей и характеристиками автомобилей, включая быструю разгоняемость.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии.



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