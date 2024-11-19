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Tesla опередила все автомобильные бренды по числу смертельных ДТП

1:03
Авто

Tesla стала лидером по числу смертельных ДТП среди всех автомобильных брендов в США, согласно исследованию iSeeCars.

Tesla опередила все автомобильные бренды по числу смертельных ДТП
Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, CC BY-SA 4.0

Анализ охватывал автомобили 2018-2022 годов и ДТП с 2017 по 2022 год. У Tesla смертельных случаев в ДТП — 5,6 на миллиард миль пробега, что выше среднего показателя для всех автомобилей в стране (2,8). Tesla Model S и Model Y показали особенно высокие значения: 5,8 и 10,6 соответственно. Model Y вошла в топ-6 самых опасных автомобилей, уступив Hyundai Venue (13,9).

Однако данные не указывают на конструктивные недостатки электромобилей Tesla. Эксперты связывают высокие показатели с поведением водителей и характеристиками автомобилей, включая быструю разгоняемость.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии.

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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