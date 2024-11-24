Как низкое и высокое давление в шинах влияет на управление

Почему важно следить за давлением в шинах

1:51 Your browser does not support the audio element. Авто

Поддержание правильного давления в шинах автомобиля — важный аспект безопасности и комфортной эксплуатации. Однако со временем давление может упасть естественным путём из-за перепадов температуры или нарушения герметичности. В некоторых случаях давление в шинах одного автомобиля может отличаться, что представляет серьёзную опасность.

Почему разное давление в шинах опасно:

Смещение пятна контакта

При низком давлении пятно контакта смещается в сторону плечевой зоны шины. Это приводит к ухудшению управляемости автомобиля: он становится менее отзывчивым на повороты руля, затрудняются разгон и торможение. Увеличение расхода топлива и износ шин

Низкое давление приводит к увеличению сопротивления качению, что повышает расход топлива. Кроме того, шины изнашиваются быстрее, особенно в боковых зонах. Проблемы при высоком давлении

Слишком высокое давление в шинах также негативно влияет на управление. Автомобиль хуже справляется с поворотами, торможением и разгонами. Помимо этого, жёсткость шин увеличивает ощущение неровностей дороги, снижая комфорт вождения.



Рекомендации для автовладельцев:

Регулярно проверяйте давление в шинах. Используйте манометр и сверяйтесь с рекомендациями производителя. Соблюдайте одинаковое давление для всех шин. Разница даже в небольших показателях может повлиять на управляемость. Учитывайте сезонные изменения. В холодное время года давление может снижаться из-за температурных перепадов.

Контроль давления в шинах не только продлевает срок их службы, но и обеспечивает безопасность и комфорт во время поездок.

Уточнения

TPMS (англ tire pressure monitoring system) — система контроля давления и температуры в шинах автомобиля (СКДШ). Система предназначена для информирования водителя о падении давления в шинах.

