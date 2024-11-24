Как низкое и высокое давление в шинах влияет на управление

Поддержание правильного давления в шинах автомобиля — важный аспект безопасности и комфортной эксплуатации. Однако со временем давление может упасть естественным путём из-за перепадов температуры или нарушения герметичности. В некоторых случаях давление в шинах одного автомобиля может отличаться, что представляет серьёзную опасность.
Почему разное давление в шинах опасно:
Смещение пятна контакта При низком давлении пятно контакта смещается в сторону плечевой зоны шины. Это приводит к ухудшению управляемости автомобиля: он становится менее отзывчивым на повороты руля, затрудняются разгон и торможение.
Увеличение расхода топлива и износ шин Низкое давление приводит к увеличению сопротивления качению, что повышает расход топлива. Кроме того, шины изнашиваются быстрее, особенно в боковых зонах.
Проблемы при высоком давлении Слишком высокое давление в шинах также негативно влияет на управление. Автомобиль хуже справляется с поворотами, торможением и разгонами. Помимо этого, жёсткость шин увеличивает ощущение неровностей дороги, снижая комфорт вождения.
Рекомендации для автовладельцев:
Регулярно проверяйте давление в шинах. Используйте манометр и сверяйтесь с рекомендациями производителя.
Соблюдайте одинаковое давление для всех шин. Разница даже в небольших показателях может повлиять на управляемость.
Учитывайте сезонные изменения. В холодное время года давление может снижаться из-за температурных перепадов.
Контроль давления в шинах не только продлевает срок их службы, но и обеспечивает безопасность и комфорт во время поездок.
Уточнения
TPMS (англ tire pressuremonitoring system) — система контроля давления и температуры в шинах автомобиля (СКДШ). Система предназначена для информирования водителя о падении давления в шинах.