Опасности хранения топлива в пластиковых бутылках

Многие водители предпочитают использовать пластиковые бутылки для хранения топлива, считая их более удобным и доступным вариантом по сравнению с сертифицированными канистрами. Однако такой подход несёт в себе серьёзные риски, которые нельзя игнорировать.
Заправочные станции запрещают использование несертифицированных тар для перевозки топлива. Это связано с риском накопления статического электричества, которое может привести к самовозгоранию.
Во время движения автомобиля статическое электричество образуется из-за трения колёс о дорогу и кузова — о пыльный воздух. Сам бензин плохо проводит ток, однако, когда топливо трётся о стенки пластиковой бутылки, возникает разряд.
Особенно опасен этот процесс, если тара изготовлена из материалов, хорошо проводящих ток, таких как обычный пластик или стекло. Даже малейший разряд может стать причиной возгорания горючего.
Сертифицированные канистры производят из специального пластика, который является диэлектриком. Такой материал предотвращает накопление статического электричества, что делает их безопасными для перевозки и хранения топлива.
Рекомендации для автолюбителей:
Соблюдение этих простых правил позволит избежать опасных ситуаций на дороге и сохранить здоровье и имущество.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Автомоби́льная запра́вочная ста́нция — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.
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