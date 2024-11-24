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Опасности хранения топлива в пластиковых бутылках

Почему нельзя хранить бензин в пластиковых бутылках
1:54
Авто

Многие водители предпочитают использовать пластиковые бутылки для хранения топлива, считая их более удобным и доступным вариантом по сравнению с сертифицированными канистрами. Однако такой подход несёт в себе серьёзные риски, которые нельзя игнорировать.

Почему нельзя хранить бензин в пластиковых бутылках
Фото: commons.wikimedia.org by NIS ad, CC BY 3.0

Почему нельзя использовать пластиковые бутылки


Заправочные станции запрещают использование несертифицированных тар для перевозки топлива. Это связано с риском накопления статического электричества, которое может привести к самовозгоранию.

Во время движения автомобиля статическое электричество образуется из-за трения колёс о дорогу и кузова — о пыльный воздух. Сам бензин плохо проводит ток, однако, когда топливо трётся о стенки пластиковой бутылки, возникает разряд.

Особенно опасен этот процесс, если тара изготовлена из материалов, хорошо проводящих ток, таких как обычный пластик или стекло. Даже малейший разряд может стать причиной возгорания горючего.

Почему сертифицированные канистры безопаснее


Сертифицированные канистры производят из специального пластика, который является диэлектриком. Такой материал предотвращает накопление статического электричества, что делает их безопасными для перевозки и хранения топлива.

Рекомендации для автолюбителей:

  1. Используйте только сертифицированные канистры. Они гарантируют герметичность и безопасность.
  2. Не перевозите топливо в стеклянных и пластиковых бутылках. Это запрещено правилами безопасности.
  3. Следите за состоянием канистры. Даже специальная тара может быть повреждена и потерять свои защитные свойства.

Соблюдение этих простых правил позволит избежать опасных ситуаций на дороге и сохранить здоровье и имущество.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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