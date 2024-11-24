Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Импорт вина из стран ЕС в Россию достиг рекордных показателей
Для чего нужна вода с лимоном и как правильно её пить
Почему нельзя хранить бензин в пластиковых бутылках
Секреты идеального подтягивания. Мощная техника и ценные советы
Почему важно вовремя менять глушитель автомобиля
Секреты ухода за фикусом, о которых стоит знать
Три главных продукта, которых стоит избегать при диабете
Почему кошка бросается на ноги? Узнайте главные причины и как с этим бороться
Как сложилась судьба девочки Оли Кузякиной из фильма Любовь и голуби

Как неправильная установка и эксплуатация сокращают срок службы ремня

Как продлить срок службы ремня ГРМ
2:09
Авто

Ремень ГРМ (газораспределительного механизма) — один из ключевых элементов двигателя, от состояния которого зависит его бесперебойная работа. Однако многие автолюбители, особенно неопытные, совершают ошибки, которые могут значительно сократить срок службы ремня или привести к его разрыву.

Как продлить срок службы ремня ГРМ
Фото: Wikipedia is licensed under CC BY-SA 4.0

Основные ошибки, приводящие к поломке ремня ГРМ

  1. Запуск двигателя "с толкача". Автопроизводители предупреждают, что запуск автомобиля этим методом чреват серьёзными поломками. При таком запуске происходит резкая нагрузка на ремень, что может привести к его обрыву.
  2. Резкое понижение передачи. Некоторые неопытные водители снижают передачу на КПП слишком резко, считая это безвредной манипуляцией. Однако такая практика вызывает избыточное напряжение на ремень, что уменьшает его срок службы.
  3. Экстренное торможение без выжима сцепления. Резкое торможение с неподготовленным сцеплением приводит к увеличению нагрузки на ремень, что также может стать причиной его обрыва.
  4. Неправильная установка ремня. При замене ремня важно правильно его натянуть. Слишком слабое, тугое или растянутое натяжение может привести к быстрому износу.
  5. Попадание технических жидкостей. Масло, антифриз и другие жидкости, попадающие на ремень или под кожух ГРМ, ускоряют его износ. Грязь и налёт также отрицательно влияют на состояние ремня.

Рекомендации для продления срока службы ремня ГРМ

  • Избегайте запуска двигателя "с толкача".
  • Не снижайте передачи слишком резко.
  • Контролируйте натяжение ремня при установке и в процессе эксплуатации.
  • Регулярно осматривайте ремень на наличие загрязнений, повреждений или следов жидкости.
  • Проводите своевременную замену ремня в соответствии с рекомендациями производителя.

Игнорирование этих простых правил может привести к серьёзным поломкам двигателя и дорогостоящему ремонту.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Авиакомпании США и Европы хотят открыть воздушное пространство России
Экономика и бизнес
Авиакомпании США и Европы хотят открыть воздушное пространство России Аудио 
Эффективный способ убрать жировой фартук
Новости спорта
Эффективный способ убрать жировой фартук Аудио 
Популярное
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем

Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.

Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
На каких оборотах лучше эксплуатировать двигатель
Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха
Самолёт Ту-214. Российский среднемагистральный лайнер впервые поднялся в воздух! Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё
Эксперты выбрали лучшие томаты для урожайного сезона
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
Последние материалы
Почему нельзя хранить бензин в пластиковых бутылках
Секреты идеального подтягивания. Мощная техника и ценные советы
Почему важно вовремя менять глушитель автомобиля
Секреты ухода за фикусом, о которых стоит знать
Три главных продукта, которых стоит избегать при диабете
Почему кошка бросается на ноги? Узнайте главные причины и как с этим бороться
Как сложилась судьба девочки Оли Кузякиной из фильма Любовь и голуби
Как продлить срок службы ремня ГРМ
Создайте пруд с фонтаном, который станет главным украшением вашего сада
Профессиональные процедуры для лица и тела, которые помогут вам подготовиться к праздникам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.