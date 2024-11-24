Почему шины требуют регулярного осмотра и контроля

Как определить, что шины пора менять

1:32 Your browser does not support the audio element. Авто

Водителям напомнили, что своевременная замена автомобильных шин является важным условием безопасности на дороге. Главным ориентиром в этом вопросе должен быть остаточный размер протектора.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Срок службы шин и износ



Срок службы шин зависит от стиля вождения и условий эксплуатации автомобиля. Обычно один комплект резины рассчитан на 2-3 сезона или пробег 40-70 тысяч километров. Однако это не повод забывать о регулярных проверках. Шины требуют периодического осмотра на наличие повреждений и контроля состояния протектора.

Особенности зимних шин



Зимняя резина изнашивается быстрее, чем летняя. Шипованные шины со стёртыми шипами допустимо использовать только летом, но даже в сухую погоду их сцепление с асфальтом будет хуже, что может повлиять на безопасность.

Рекомендации по замене шин



Если возникла необходимость, рекомендуется устанавливать новые шины на переднюю ось, а старые — на заднюю. Это помогает сбалансировать сцепление и управляемость автомобиля.

Минимальная глубина протектора



Резина пригодна для эксплуатации, если глубина протектора:

для летних шин — не менее 1,6 мм;

для зимних шин — не менее 4 мм.

Следуя этим рекомендациям, автовладельцы смогут обеспечить не только комфортное, но и безопасное управление транспортным средством.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

