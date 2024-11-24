Почему шины требуют регулярного осмотра и контроля

Водителям напомнили, что своевременная замена автомобильных шин является важным условием безопасности на дороге. Главным ориентиром в этом вопросе должен быть остаточный размер протектора.
Срок службы шин зависит от стиля вождения и условий эксплуатации автомобиля. Обычно один комплект резины рассчитан на 2-3 сезона или пробег 40-70 тысяч километров. Однако это не повод забывать о регулярных проверках. Шины требуют периодического осмотра на наличие повреждений и контроля состояния протектора.
Зимняя резина изнашивается быстрее, чем летняя. Шипованные шины со стёртыми шипами допустимо использовать только летом, но даже в сухую погоду их сцепление с асфальтом будет хуже, что может повлиять на безопасность.
Если возникла необходимость, рекомендуется устанавливать новые шины на переднюю ось, а старые — на заднюю. Это помогает сбалансировать сцепление и управляемость автомобиля.
Резина пригодна для эксплуатации, если глубина протектора:
Следуя этим рекомендациям, автовладельцы смогут обеспечить не только комфортное, но и безопасное управление транспортным средством.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.