Причины перегрева современных двигателей и их устранение

Почему температура новых моторов выше старых

1:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Несмотря на развитие технологий, перегрев двигателя остаётся актуальной проблемой для современных автомобилей. Это связано с особенностями конструкции и работы новых силовых агрегатов. Рассмотрим основные причины этого явления.

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Высокая рабочая температура двигателя



Современные двигатели работают при более высоких температурах, чем классические модели. Если старые силовые агрегаты функционировали в диапазоне 75-105 °C, то новые достигают 115-130 °C. Такой режим создаёт дополнительную нагрузку на поршневую группу, резиновые уплотнители и пластиковые элементы.

Повышенная температура объясняется работой турбонагнетателя и расположением каталитического нейтрализатора, который устанавливают близко к двигателю, чтобы ускорить его прогрев.

Кроме того, автоматическая коробка передач также требует собственной системы охлаждения, что дополнительно нагревает подкапотное пространство.

Проблемы с обдувом радиатора



Недостаточный доступ воздуха к радиатору системы охлаждения может стать причиной перегрева. Чаще всего это вызвано загрязнениями, такими как грязь и пыль, которые скапливаются между теплообменниками и препятствуют теплоотдаче.

Как избежать перегрева двигателя:

Регулярная чистка радиаторов

Промывайте радиаторы хотя бы раз в год, чтобы поддерживать их эффективность. Замена охлаждающей жидкости

Меняйте антифриз каждые 60 000 километров, чтобы избежать потери его свойств и повышения риска перегрева. Контроль системы охлаждения

Следите за состоянием термостата, вентиляторов и других элементов системы охлаждения.

Своевременное обслуживание автомобиля и регулярная профилактика позволят избежать перегрева и сохранить двигатель в хорошем состоянии.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

