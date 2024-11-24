Причины перегрева современных двигателей и их устранение

Несмотря на развитие технологий, перегрев двигателя остаётся актуальной проблемой для современных автомобилей. Это связано с особенностями конструкции и работы новых силовых агрегатов. Рассмотрим основные причины этого явления.
Современные двигатели работают при более высоких температурах, чем классические модели. Если старые силовые агрегаты функционировали в диапазоне 75-105 °C, то новые достигают 115-130 °C. Такой режим создаёт дополнительную нагрузку на поршневую группу, резиновые уплотнители и пластиковые элементы.
Повышенная температура объясняется работой турбонагнетателя и расположением каталитического нейтрализатора, который устанавливают близко к двигателю, чтобы ускорить его прогрев.
Кроме того, автоматическая коробка передач также требует собственной системы охлаждения, что дополнительно нагревает подкапотное пространство.
Недостаточный доступ воздуха к радиатору системы охлаждения может стать причиной перегрева. Чаще всего это вызвано загрязнениями, такими как грязь и пыль, которые скапливаются между теплообменниками и препятствуют теплоотдаче.
Как избежать перегрева двигателя:
Своевременное обслуживание автомобиля и регулярная профилактика позволят избежать перегрева и сохранить двигатель в хорошем состоянии.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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