Развенчание популярных мифов об эксплуатации автомобилей

Пять мифов об автомобилях, в которые пора перестать верить

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Среди автовладельцев существует множество заблуждений, связанных с эксплуатацией транспортных средств. Некоторые из них давно устарели, другие же не имеют никакого отношения к реальности. Рассмотрим самые распространённые мифы.

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Механика дешевле "автомата"



Раньше считалось, что автомобиль с механической коробкой передач дешевле в эксплуатации, чем машина с АКПП. Однако современные "автоматы" нередко расходуют даже меньше топлива, чем автомобили с классической трансмиссией, что делает это утверждение неактуальным.

Окурок в бензин вызывает возгорание



Популярный кинематографический миф о том, что брошенный в бензин окурок вызывает возгорание, не соответствует действительности. Для воспламенения требуется высокая концентрация бензиновых паров, что практически невозможно на открытом воздухе, но возможно в замкнутом пространстве.

Полноприводные авто безопаснее моноприводных



Некоторые считают, что полноприводные автомобили всегда безопаснее. Однако в стандартных условиях вождения это не так. Реальные преимущества полного привода проявляются зимой или на сложных дорогах, где сцепление с поверхностью хуже.

Дизельные авто всегда выгоднее



Распространено мнение, что дизельные автомобили экономичнее. Хотя дизель действительно расходует меньше топлива, затраты на обслуживание таких машин зачастую выше, что сводит на нет предполагаемую экономию.

Шипованные шины лучше "липучек"



Шипованные шины действительно показывают лучшие результаты на льду. Однако на асфальте, даже в зимних условиях, их эффективность может быть ниже, чем у "липучек". Поэтому выбор шин зависит от условий эксплуатации.

Эти примеры показывают, насколько важно основываться на фактах, а не на устаревших убеждениях, чтобы сделать эксплуатацию автомобиля более безопасной и экономичной.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Коро́бка переда́ч — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения.

