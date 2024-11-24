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Почему полный бак не опасен для современных автомобилей

Четыре мифа о полном баке, в которые пора перестать верить
1:43
Авто

Стереотип об опасности заправки бензобака "под завязку" давно укоренился среди автолюбителей. Однако многие из этих мифов с развитием технологий стали неактуальны. Давайте разберём четыре популярных заблуждения.

Четыре мифа о полном баке, в которые пора перестать верить
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Полный бак сломает систему вентиляции

Считается, что избыток топлива может попасть в адсорбер и вывести из строя систему вентиляции. Однако в современных автомобилях предусмотрены электронные системы, которые предотвращают вытекание топлива. Поэтому вероятность поломки крайне мала.

Полный бак увеличивает расход топлива

Многие уверены, что полный бак создаёт лишнюю нагрузку на автомобиль и повышает расход топлива. На самом деле, разница в весе топлива настолько мала, что практически не влияет на экономию. Гораздо больший эффект даст избавление от ненужных вещей в багажнике.

При полном баке топливо быстрее испаряется

Ещё одно заблуждение заключается в том, что больший объём топлива якобы быстрее испаряется. В современных автомобилях бензобаки герметичны, поэтому испарение зависит исключительно от температуры и давления, а не от уровня топлива.

Полный бак пожароопасен

Некоторые считают, что полный бак повышает риск возгорания. На практике это маловероятно благодаря герметичности современных баков. Однако если произошла утечка топлива, нужно как можно быстрее обратиться в автосервис.

Таким образом, современные автомобили оснащены системами, которые делают заправку "под завязку" безопасной и не влияющей на эффективность работы машины.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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