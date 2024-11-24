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Рейтинг автомобилей для начинающих водителей

10 автомобилей для начинающих водителей
2:06
Авто

Для начинающих водителей важно выбрать автомобиль, который сочетает надёжность, комфорт и доступную цену. Эксперты составили рейтинг лучших автомобилей, подходящих для выпускников автошкол.

10 автомобилей для начинающих водителей
Фото: Wikipedia by Vauxford, CC BY-SA 4.0

Daewoo Lanos


Седан Daewoo Lanos возглавляет рейтинг. Этот недорогой автомобиль зарекомендовал себя как надёжный и выносливый, идеально подходящий для новичков.

Datsun mi-DO


На втором месте находится Datsun mi-DO. У этой модели больше полезных функций, но и стоимость немного выше.

Ravon R2


Третью строчку занимает Ravon R2. Даже базовая комплектация этого автомобиля оснащена всем необходимым для комфортной езды.

Renault Sandero Stepway


Renault Sandero Stepway занял четвёртое место. Этот автомобиль отличается надёжностью и практичностью, что делает его отличным выбором для начинающих.

Volkswagen Polo


Volkswagen Polo замыкает пятёрку лидеров. Этот автомобиль давно зарекомендовал себя как удобный и манёвренный, подходящий для ежедневных поездок.

Skoda Rapid


Skoda Rapid выделяется просторным салоном и лёгкостью управления, что особенно важно для новичков.

Kia Picanto


Kia Picanto, хоть и стоит дороже, предлагает широкий набор полезных опций и компактный размер, который удобен для городских условий.

Hyundai Creta


На восьмом месте расположился Hyundai Creta, который сочетает в себе высокий уровень безопасности и удобство вождения.

Renault Kaptur


Renault Kaptur подкупает стильным дизайном и хорошей проходимостью, что делает его подходящим для любых дорог.

Chery Tiggo 4


Замыкает десятку Chery Tiggo 4. Этот автомобиль выделяется доступной ценой и набором функций, необходимых для новичков.

Каждая из этих моделей отлично подойдёт для водителей с минимальным опытом, обеспечивая комфорт и уверенность за рулём.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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