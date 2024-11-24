Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии

Какие машины не боятся коррозии

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Ржавчина на кузове автомобиля — распространённая проблема, с которой сталкиваются многие владельцы транспортных средств. Однако есть модели, которые выделяются повышенной стойкостью к коррозии благодаря качественной обработке кузова. Мы составили рейтинг автомобилей, меньше всего подверженных коррозионным процессам.

Фото: Wikipedia by M 93, CC BY 3.0

Honda CR-V



Лидером стал Honda CR-V. Этот автомобиль отличается долговечностью кузова благодаря гальванической оцинковке с применением электрического тока. Такой метод обеспечивает надёжную защиту от ржавчины на десятилетия.

BMW



На втором месте расположились автомобили BMW. Многие модели этой марки также проходят процесс гальванической оцинковки, что делает их менее уязвимыми для коррозии.

Volvo



Третью строчку занимает Volvo, который использует метод горячей оцинковки. Кузова автомобилей погружаются в цинк, нагретый до температуры 4000 °C, что обеспечивает прочную защиту от коррозии.

Porsche



Автомобили Porsche, занявшие четвёртое место, также обрабатываются горячей оцинковкой. Этот подход значительно продлевает срок службы кузова.

Audi



Замыкает пятёрку лидеров Audi. Этот автопроизводитель использует горячую оцинковку с момента выпуска модели Audi 80, что делает машины бренда устойчивыми к коррозии даже в суровых климатических условиях.

Выбирая автомобиль, стойкий к ржавчине, владельцы могут быть уверены, что кузов останется в хорошем состоянии на долгие годы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Ржа́вчина — общий термин для определения оксидов железа.

