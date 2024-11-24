Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Борьба за внимание: что стоит за изменениями в поведении кошек
Это блюдо станет вашим любимым: свинина с помидорами и сыром
Удивительные факты про кенгуру, о которых вы не знали
Секрет приготовления идеального болоньезе: попробуйте приготовить именно так
Прокуратура обязала S7 обеспечить комфорт маломобильным пассажирам
Как на самом деле подсчитывается калорийность продуктов
Как избежать обмана в автосервисе: советы эксперта
Секреты приготовления настоящего хрена без помидоров, чеснока и лишних добавок
Как сделать стильные садовые вазоны из подручных материалов

Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии

Какие машины не боятся коррозии
1:41
Авто

Ржавчина на кузове автомобиля — распространённая проблема, с которой сталкиваются многие владельцы транспортных средств. Однако есть модели, которые выделяются повышенной стойкостью к коррозии благодаря качественной обработке кузова. Мы составили рейтинг автомобилей, меньше всего подверженных коррозионным процессам.

Какие машины не боятся коррозии
Фото: Wikipedia by M 93, CC BY 3.0

Honda CR-V


Лидером стал Honda CR-V. Этот автомобиль отличается долговечностью кузова благодаря гальванической оцинковке с применением электрического тока. Такой метод обеспечивает надёжную защиту от ржавчины на десятилетия.

BMW


На втором месте расположились автомобили BMW. Многие модели этой марки также проходят процесс гальванической оцинковки, что делает их менее уязвимыми для коррозии.

Volvo


Третью строчку занимает Volvo, который использует метод горячей оцинковки. Кузова автомобилей погружаются в цинк, нагретый до температуры 4000 °C, что обеспечивает прочную защиту от коррозии.

Porsche


Автомобили Porsche, занявшие четвёртое место, также обрабатываются горячей оцинковкой. Этот подход значительно продлевает срок службы кузова.

Audi


Замыкает пятёрку лидеров Audi. Этот автопроизводитель использует горячую оцинковку с момента выпуска модели Audi 80, что делает машины бренда устойчивыми к коррозии даже в суровых климатических условиях.

Выбирая автомобиль, стойкий к ржавчине, владельцы могут быть уверены, что кузов останется в хорошем состоянии на долгие годы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Ржа́вчина — общий термин для определения оксидов железа.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Еда и рецепты
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году Аудио 
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
Российский шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке Аудио 
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае
Садоводство, цветоводство
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае Аудио 
Популярное
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем

Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.

Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
На каких оборотах лучше эксплуатировать двигатель
Эксперты выбрали лучшие томаты для урожайного сезона
Сводка с фронта: Мария Захарова поинтересовалась — куда делся Южмаш, ждём повторения Орешника Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё
Последние материалы
Прокуратура обязала S7 обеспечить комфорт маломобильным пассажирам
Как на самом деле подсчитывается калорийность продуктов
Как избежать обмана в автосервисе: советы эксперта
Секреты приготовления настоящего хрена без помидоров, чеснока и лишних добавок
Как сделать стильные садовые вазоны из подручных материалов
Волосам будет не страшна зимняя стужа, если соблюдать эти простые 4 правила
Эфиопия запустила национальную кофейную платформу
В Московской области уменьшается количество новых ЖК, которые сдаются с отделкой
Антон Алиханов поделился, когда ждать старта отечественных авиаперевозок
Как защитить автомобиль от угонщиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.