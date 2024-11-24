Советы по безопасной парковке и защите авто

Как защитить автомобиль от угонщиков

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Рост числа угонов автомобилей на территории постсоветского пространства заставляет автовладельцев искать эффективные способы защиты своих транспортных средств. Современные технологии бесключевого доступа, несмотря на удобство, дают преступникам новые возможности. Используя специальное оборудование, угонщики могут получить доступ к машине всего за 10 секунд, а в сложных случаях — за минуту.

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Автомобили, угнанные на заказ, чаще всего разбирают на запчасти, продают в соседние страны или используют для совершения противоправных действий. Чтобы не попасть в число жертв, владельцам транспортных средств рекомендуется принимать дополнительные меры безопасности.

Способы защиты автомобиля:

Берегите ключи от посторонних



Храните ключи вдали от открытых пространств, особенно дома. Для их защиты лучше использовать экранирующий чехол, блокирующий сигналы системы бесключевого доступа.

Убирайте ценные вещи

При сдаче автомобиля в автосервис или на мойку удалите из салона всё ценное, чтобы избежать не только угона, но и кражи из машины.

Парковка в освещённых местах



Оставлять автомобиль на ночь стоит только в хорошо освещаемых местах или на охраняемых стоянках.

Обновление технологий



Регулярно проверяйте систему бесключевого доступа. Следите за тем, чтобы установленное оборудование соответствовало современным стандартам защиты.

Использование механических средств защиты



Старые методы, такие как блокиратор руля, показывают неплохие результаты. Они могут затруднить работу угонщика и сэкономить драгоценное время.

Принятие этих мер помогает минимизировать риск угона и сохранить автомобиль в безопасности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Кра́жа — тайное хищение чужого имущества — признается преступлением практически во всех юрисдикциях.

