Почему второй ключ так важен для вашего автомобиля

Когда второй ключ спасёт ваш автомобиль

1:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Современные автомобили обычно комплектуются двумя ключами зажигания, однако запасной ключ — это не просто резервный вариант на случай потери основного. Его наличие важно и для других ситуаций, о которых должен знать каждый автовладелец.

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Одной из причин необходимости второго ключа может стать механический износ. Со временем замок зажигания может начать заклинивать, и второй ключ поможет справиться с этой проблемой. Иногда дело может быть в неисправности личинки замка, но попробовать использовать другой ключ — первое, что стоит сделать в такой ситуации.

Кроме того, в некоторых автомобилях запасной ключ используется как обходчик иммобилайзера. Это актуально при установке охранной системы с автозапуском. Для того чтобы машина могла заводиться дистанционно, обходчику нужен чип из второго ключа, который позволяет штатной системе убедиться, что всё в порядке.

Если вы покупаете автомобиль с установленной сигнализацией и функцией автозапуска, но продавец передаёт вам только один ключ, обязательно уточните судьбу второго. Возможно, он утерян, и в таком случае лучше всего заказать дубликат, чтобы избежать проблем с системой охраны и удобством использования автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

