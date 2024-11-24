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Почему второй ключ так важен для вашего автомобиля

Когда второй ключ спасёт ваш автомобиль
1:20
Авто

Современные автомобили обычно комплектуются двумя ключами зажигания, однако запасной ключ — это не просто резервный вариант на случай потери основного. Его наличие важно и для других ситуаций, о которых должен знать каждый автовладелец.

Когда второй ключ спасёт ваш автомобиль
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Одной из причин необходимости второго ключа может стать механический износ. Со временем замок зажигания может начать заклинивать, и второй ключ поможет справиться с этой проблемой. Иногда дело может быть в неисправности личинки замка, но попробовать использовать другой ключ — первое, что стоит сделать в такой ситуации.

Кроме того, в некоторых автомобилях запасной ключ используется как обходчик иммобилайзера. Это актуально при установке охранной системы с автозапуском. Для того чтобы машина могла заводиться дистанционно, обходчику нужен чип из второго ключа, который позволяет штатной системе убедиться, что всё в порядке.

Если вы покупаете автомобиль с установленной сигнализацией и функцией автозапуска, но продавец передаёт вам только один ключ, обязательно уточните судьбу второго. Возможно, он утерян, и в таком случае лучше всего заказать дубликат, чтобы избежать проблем с системой охраны и удобством использования автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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