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Как узнать, что вы покупаете авто у перекупщика

Как распознать автоперекупщика: важные советы
1:50
Авто

При покупке автомобиля важно быть осторожным, чтобы не попасть на перекупщика — человека, перепродающего машины по завышенной цене. Такие продавцы часто скрывают реальное состояние автомобиля и могут быть неофициально вписаны в документы.

Как распознать автоперекупщика: важные советы
Фото: Официальный сайт администрации Полысаевского городского округа is licensed under Public domain

Перед звонком продавцу внимательно изучите объявление. Задайте продавцу несколько простых вопросов о машине, таких как её пробег, история владения и общее состояние. Перекупщики, в отличие от владельцев, которые долго пользовались автомобилем, редко знают полную историю машины. Более того, у них обычно в собственности сразу несколько автомобилей, поэтому ответы на вопросы могут быть неточными или путанными.

Ещё одним тревожным сигналом является пустой бланк договора купли-продажи. Если имя продавца не вписано в паспорт транспортного средства (ПТС), это повод насторожиться. Перекупщики часто не регистрируют автомобили на себя, чтобы избежать налогов и лишних расходов.

После разговора обязательно осмотрите автомобиль лично. Проверьте подкапотное пространство: вымытый двигатель может скрывать следы утечек масла. Также обратите внимание на детали, такие как неровности в окраске, неравномерный износ шин и состояние салона, которые могут говорить о реальном состоянии авто.

Ещё один признак перекупщика — продажа автомобиля "через третьих лиц". Например, продавец может утверждать, что машину продаёт не он, а его "друг", "брат" или "муж владелицы". Это типичная уловка, которую используют для уклонения от ответственности.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете избежать неприятных сюрпризов и приобрести автомобиль в хорошем состоянии.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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