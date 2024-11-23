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Что вызывает перегрев двигателя и как его предотвратить

Симптомы и последствия разгерметизации системы охлаждения
1:41
Авто

Перегрев двигателя — одна из основных причин, по которым автомобиль может выйти из строя. Часто это происходит из-за игнорирования дефектов в системе охлаждения. Разгерметизация и утечка антифриза приводят к перегреву, что в конечном итоге грозит серьёзным повреждением двигателя.

Симптомы и последствия разгерметизации системы охлаждения
Фото: Wikipedia by fir0002, CC BY 2.0

Существует ряд симптомов, которые сигнализируют о проблемах в системе охлаждения. Например, снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке может остаться незамеченным, но такие признаки, как лужи под машиной, сырость или химический запах в салоне, нельзя игнорировать.

Также стоит обратить внимание на пар из-под крышки расширительного бачка или белый дым из выхлопной трубы. Последний симптом указывает на микротрещины в головке блока цилиндров, через которые антифриз попадает в камеру сгорания. Это может вызвать гидроудар в цилиндрах, требующий дорогостоящего ремонта.

Чтобы избежать перегрева, необходимо регулярно проверять состояние узлов системы охлаждения. При первых признаках утечки антифриза важно немедленно реагировать. Если проблема застала в пути, можно воспользоваться экспресс-методами герметизации системы. Современные герметики способны устранять мелкие повреждения, включая трещины в головке блока цилиндров.

Применение таких средств позволяет временно устранить проблему и добраться до сервиса без риска для двигателя. Однако герметики не являются заменой полноценного ремонта и должны использоваться только как временное решение.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Антифриз  — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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