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Как встроенные опции автомобилей делают вождение удобнее

Скрытые функции вашего автомобиля, которые спасают время
1:51
Авто

Многие полезные функции автомобилей остаются неизвестными для водителей, поскольку информация о них скрыта в кратком руководстве пользователя. Некоторые из них могут существенно облегчить управление машиной и повысить безопасность. Вот несколько интересных и малоизвестных опций.

Скрытые функции вашего автомобиля, которые спасают время
Фото: freepik.com is licensed under public domain

На приборной панели рядом с указателем уровня топлива часто есть треугольный символ. Он указывает, с какой стороны автомобиля находится топливный бак. Это особенно полезно для водителей, которые впервые управляют новой машиной.

Для удобства заправки крышка лючка топливного бака оснащена пластиковым держателем, встроенным в лючок. Этот простой, но функциональный элемент позволяет закрепить крышку, чтобы она не ударялась о кузов автомобиля во время заправки.

Современные автомобили нередко оснащаются индикатором обледенения дороги. Этот датчик помогает определить, насколько скользкая поверхность, и подобрать безопасную скорость движения, снижая риск аварий. Однако такая функция доступна преимущественно в новых моделях машин.

Отдельного внимания заслуживает индикатор усталости водителя, впервые появившийся в автомобилях Mercedes-Benz в 2009 году. Специальные датчики анализируют манеру вождения, чтобы определить, когда водитель начинает уставать. Если концентрация снижается, на панели приборов появляются визуальные или звуковые предупреждения о необходимости отдыха.

Эти функции делают управление автомобилем более удобным и безопасным. Обращайте внимание на возможности вашего автомобиля, изучайте его руководство, чтобы использовать все преимущества.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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