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Проблемы при длительном простое автомобиля и как их избежать

Чем опасен простой автомобиля для его состояния
1:59
Авто

Длительная стоянка автомобиля без движения может нанести серьёзный ущерб, независимо от времени года. Владельцы машин, надолго оставленных без эксплуатации, часто сталкиваются с рядом проблем, которые ухудшают состояние транспортного средства.

Чем опасен простой автомобиля для его состояния
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas van de Weerd, CC BY 2.0

Одной из самых частых неприятностей является разряженный аккумулятор. Даже при полном бездействии автомобиля сигнализация, бортовой компьютер и другие устройства продолжают потреблять энергию. Особенно быстро аккумулятор разряжается зимой: при температуре ниже -15 градусов он может полностью выйти из строя всего за 10 дней.

Для предотвращения таких проблем рекомендуется запускать двигатель хотя бы раз в месяц, даже если автомобиль не используется.

Летний период тоже несёт угрозы. Под воздействием солнечных лучей резина покрышек и щётки стеклоочистителей теряют эластичность и трескаются. Сальники и уплотнители могут повредиться, что вызывает утечку масла, антифриза и других технических жидкостей.

Без движения особенно страдают подвеска, тормозная система, трансмиссия и даже двигатель. Коррозия поражает металлические детали, а моторное масло, оседая в картере, перестаёт выполнять защитные функции. Конденсат в двигателе приводит к ржавчине, что ускоряет износ металлических элементов.

Дополнительные проблемы включают "закисание" тормозных колодок, износ сцепления, ухудшение качества топлива и потерю свойств моторного масла.

Длительный простой автомобиля может быть более разрушительным, чем его ежедневная эксплуатация. Чтобы избежать этих проблем, важно уделять внимание даже неиспользуемой машине: периодически заводить двигатель, проверять аккумулятор, состояние жидкостей и проводить профилактический осмотр.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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