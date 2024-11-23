Как руль может стать источником болезней

Почему важно чистить руль автомобиля

1:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Самой грязной деталью любого автомобиля оказался руль. Исследования показали, что он содержит в четыре раза больше различных штаммов бактерий, чем сиденье унитаза. На поверхности руля обнаружено около 700 штаммов бактерий, включая стафилококки и пропионовокислые бактерии, которые могут вызывать кожные инфекции и проблемы с пищеварением.

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Стафилококк, например, формирует в организме патогенную микрофлору. Его размножение может привести к таким симптомам, как насморк, першение в горле, тошнота, рвота и даже повышение температуры.

Чтобы снизить риск заражения, специалисты рекомендуют не принимать пищу в салоне автомобиля. Это особенно важно, так как остатки еды и загрязнения на руках способствуют быстрому размножению бактерий. Небрежное отношение к чистоте салона может привести к развитию инфекционных заболеваний.

Несмотря на это, только 32 % автовладельцев проводят полную уборку салона хотя бы раз в год, а 12 % намеренно игнорируют эту процедуру. Регулярная уборка помогает не только поддерживать чистоту, но и контролировать развитие болезнетворных бактерий, обеспечивая безопасность для водителя и пассажиров.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

