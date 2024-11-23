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Как сохранить автоматическую коробку передач в рабочем состоянии

Автомат и механика: старые привычки, которые вредят
1:30
Авто

Многие водители начинали учиться вождению на автомобилях с механической коробкой передач, однако после перехода на машины с автоматической трансмиссией зачастую сохраняют старые привычки. Это может негативно сказаться на работе АКПП, особенно если речь идёт о подержанных автомобилях.

Существует несколько действий, которые категорически не рекомендуются при управлении автомобилем с автоматической коробкой передач.

Во-первых, не следует переводить коробку передач в нейтральное положение (N) во время коротких остановок, например, на светофоре. Такое переключение заставляет коробку работать в режиме подготовки к эвакуации, что при частом повторении может привести к её износу.

Во-вторых, нельзя буксировать автомобиль с АКПП с выключенным двигателем. Если буксировка неизбежна, мотор должен оставаться включённым, чтобы обеспечить циркуляцию смазки в трансмиссии и предотвратить перегрев.

Наконец, крайне не рекомендуется раскачивать машину вперёд-назад, чередуя режимы "D" (движение) и "R" (задний ход). Частое переключение этих режимов может привести к поломке трансмиссии.

Владельцам автомобилей с автоматической коробкой передач важно помнить, что стиль управления для таких машин отличается от механики. Соблюдение этих правил позволит продлить срок службы АКПП и избежать дорогостоящего ремонта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Коро́бка переда́ч — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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